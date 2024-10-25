Суд Москвы арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" по делу замглавы Минэнерго Мочальникова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никулинский суд Москвы арестовал до 24 декабря замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу, которая проходит по делу заместителя главы Минэнерго России Сергея Мочальникова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные из суда.

При этом защита запросила более мягкую меру пресечения, так как Конева имеет ряд заболеваний. В доказательство юристы предоставили справки и выписной эпикриз из медучреждения. Кроме того, ее адвокат сослался на заслуги Коневой, среди которых ордена "Трудовой Славы" первой, второй и третьей степеней, а также грамота от министра энергетики.

В этот же день суд отправил на аналогичный срок Мочальникова по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Также ему установили определенные запреты и ограничения.

Следственные действия в отношении Мочальникова связаны с делом Яновского. Его задержали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями во время ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

По версии следствия, должностные лица Минэнерго с 2014 по 2023 год заключили ряд контрактов на ликвидацию убыточных шахт и разрезов, однако работы были выполнены не в полном объеме. В это же время акты приемки и экспертные заключения были согласованы и подписаны представителями министерства и уполномоченного бюджетного госучреждения.

Сначала по данному делу обвинялись двое фигурантов – заместители директора бюджетного учреждения, которых заключили под стражу. Однако затем оперативники нашли возможную причастность к особо крупным хищениям бюджетных средств и руководителей Минэнерго.