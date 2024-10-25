25 октября, 12:52Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы Минэнерго Мочальникова
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест до 24 декабря заместителя главы Минэнерго России Сергея Мочальникова по подозрению в злоупотреблении полномочиями, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, уточнили в инстанции. Также ему установили определенные запреты и ограничения.
Накануне следователи забрали Мочальникова на допрос. Отмечалось, что следственные действия связаны с делом бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского, который последнее время работал первым вице-президентом Академии горных наук. Подробностей уголовного разбирательства тогда не приводилось.
Позже Мочальников был задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями во время ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.
По версии следствия, должностные лица Минэнерго с 2014 по 2023 год заключили ряд контрактов на ликвидацию убыточных шахт и разрезов, однако работы были выполнены не в полном объеме. В это же время акты приемки и экспертные заключения были согласованы и подписаны представителями министерства и уполномоченного бюджетного госучреждения.
Сначала по данному делу обвинялись двое фигурантов – заместители директора бюджетного учреждения, которых заключили под стражу. Однако затем оперативники нашли возможную причастность к особо крупным хищениям бюджетных средств и руководителей Минэнерго.