Суд отправил под домашний арест замглавы Минэнерго Мочальникова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест до 24 декабря заместителя главы Минэнерго России Сергея Мочальникова по подозрению в злоупотреблении полномочиями, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, уточнили в инстанции. Также ему установили определенные запреты и ограничения.

Накануне следователи забрали Мочальникова на допрос. Отмечалось, что следственные действия связаны с делом бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского, который последнее время работал первым вице-президентом Академии горных наук. Подробностей уголовного разбирательства тогда не приводилось.

Позже Мочальников был задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями во время ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

По версии следствия, должностные лица Минэнерго с 2014 по 2023 год заключили ряд контрактов на ликвидацию убыточных шахт и разрезов, однако работы были выполнены не в полном объеме. В это же время акты приемки и экспертные заключения были согласованы и подписаны представителями министерства и уполномоченного бюджетного госучреждения.

Сначала по данному делу обвинялись двое фигурантов – заместители директора бюджетного учреждения, которых заключили под стражу. Однако затем оперативники нашли возможную причастность к особо крупным хищениям бюджетных средств и руководителей Минэнерго.