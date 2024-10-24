ТАСС: следователи обыскивают места проживания экс-замминистра энергетики Яновского

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Следователи проводят обыски по местам проживания бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского, передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах.

По уточнению собеседника издания, в рамках обыскных мероприятий правоохранители изымают документы, имеющие значение для следствия.

Яновского задержали по подозрению в мошенничестве и доставили на допрос, по результатам которого будет решаться вопрос о мере пресечения. Подробности о деле политика не уточнялись, однако СМИ утверждали, что оно может быть связано с махинациями в угольной отрасли, ранее арестованные фигуранты дали показания на бывшего чиновника.

Яновский занимал пост заместителя министра энергетики до 2021 года и курировал угольную отрасль. Позднее перешел в администрацию президента, где занимался вопросами топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сейчас Яновский работает первым вице-президентом Академии горных наук.