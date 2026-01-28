Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 11:32

Общество

Прием заявок на конкурс "Педагоги года Москвы" начался в столице

Фото: комплекс социального развития Москвы

В столице начался прием заявок на конкурс "Педагоги года Москвы". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Столица гордится своими педагогами и старается создать все условия для их эффективного и комфортного труда, а также роста престижа их работы. Профессиональные состязания – еще один способ отметить значимость этой профессии", – отметила вице-мэр.

Принять участие могут все столичные педагоги, которые хотят поделиться своими достижениями и опытом, а также рассказать о своей деятельности. Подать заявку можно до 5 февраля.

Ракова напомнила, что конкурс "Педагоги года Москвы" проводится с 1991 года. Он объединяет учителей, педагогов дополнительного образования, дефектологов, педагогов-психологов и воспитателей.

Заммэра добавила, что в 2026 году в программу включили еще одну номинацию, которая посвящена специальной военной операции. Таким образом, отметят заслуги педагогов, которые занимались патриотическим воспитанием, поддерживали бойцов СВО и жителей новых регионов. Назовут номинацию в честь героя, московского учителя Геннадия Старунова.

С 2013 года Старунов работал учителем ОБЖ в школе имени маршала В. И. Чуйкова. Учителем года Москвы он стал в 2022-м. Тогда же его объявили лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года России". В октябре 2022 года педагог отправился на фронт, а в 2025 году погиб во время выполнения боевой задачи.

Подробнее узнать о номинациях, условиях участия, а также сроках проведения можно, зайдя на официальный сайт конкурса "Педагоги года Москвы".

Ранее Сергей Собянин рассказал о старте приема заявок на премию в области культуры и искусства для одаренной молодежи. В этом году конкурс проводится по 34 номинациям – от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Планируется вручить 103 премии, в том числе Гран-при в размере 150 тысяч рублей.

Читайте также


обществогород

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика