Прием заявок на конкурс "Педагоги года Москвы" начался в столице

Фото: комплекс социального развития Москвы

В столице начался прием заявок на конкурс "Педагоги года Москвы". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Столица гордится своими педагогами и старается создать все условия для их эффективного и комфортного труда, а также роста престижа их работы. Профессиональные состязания – еще один способ отметить значимость этой профессии", – отметила вице-мэр.

Принять участие могут все столичные педагоги, которые хотят поделиться своими достижениями и опытом, а также рассказать о своей деятельности. Подать заявку можно до 5 февраля.

Ракова напомнила, что конкурс "Педагоги года Москвы" проводится с 1991 года. Он объединяет учителей, педагогов дополнительного образования, дефектологов, педагогов-психологов и воспитателей.

Заммэра добавила, что в 2026 году в программу включили еще одну номинацию, которая посвящена специальной военной операции. Таким образом, отметят заслуги педагогов, которые занимались патриотическим воспитанием, поддерживали бойцов СВО и жителей новых регионов. Назовут номинацию в честь героя, московского учителя Геннадия Старунова.

С 2013 года Старунов работал учителем ОБЖ в школе имени маршала В. И. Чуйкова. Учителем года Москвы он стал в 2022-м. Тогда же его объявили лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года России". В октябре 2022 года педагог отправился на фронт, а в 2025 году погиб во время выполнения боевой задачи.

Подробнее узнать о номинациях, условиях участия, а также сроках проведения можно, зайдя на официальный сайт конкурса "Педагоги года Москвы".

