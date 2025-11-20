Фото: пресс-служба КОСиМП

В столице подвели итоги конкурса "Студент года Москвы", рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что конкурс объединил больше 500 студентов из 100 вузов и колледжей Москвы. Лауреатов выбирали эксперты совместно с участниками открытого голосования. Жюри оценивало проекты и достижения претендентов, а также предложенные ими решения практических задач, после чего за фаворитов голосовали жители города на портале "Молодежь Москвы".

Отмечается, что в рамках конкурса были также определены победители в 15 индивидуальных и коллективных номинациях. Среди них, например, "Общественник года", "Интеллект года", "Творческий клуб года", "Спортивный клуб года" и другие.

В Гран-при конкурса в индивидуальной номинации победил Александр Мироненко, который представлял Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, в коллективной – студенческое научное общество Университета науки и технологий МИСИС.

Кроме того, лауреатами в других номинациях стали студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Московского политехнического университета и других вузов.

Организаторы конкурса – Московская городская организация Российского союза молодежи и проект "Молодежь Москвы" столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Ранее стало известно, что более 90 тысяч человек присоединились к столичным проектам для инноваторов – "Академии инноваторов", конкурсу "Новатор Москвы" и хакатону "Лидеры цифровой трансформации".

Среди участников были изобретатели из России и других стран, в том числе Белоруссии, Китая, Таиланда, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Около 60% инноваторов – молодежь до 35 лет.

