Собянин учредил гранты в сфере допобразования в области культуры и искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сергей Собянин подписал постановление об учреждении поощрительных грантов мэра Москвы в сфере допобразования в области культуры и искусств. Их получат школы, успешно реализующие программы по художественному образованию и эстетическому воспитанию детей.

"Гранты будут вручать по итогам каждого учебного года в четырех категориях, таких как детская школа искусств, детская художественная школа, детская музыкальная школа и структурные подразделения при колледжах и вузах", – говорится на портале мэра и правительства столицы.

Размер гранта будет определяться в зависимости от рейтинга учреждения в результате оценки эффективности его деятельности. В критерии входят расширение возможностей получения художественного и эстетического воспитания детей и подростков, реализация дополнительных программ, рост числа заявлений на обучение и конкурс на одно место, качество услуг и обеспечение безопасности.

Данные критерии были согласованы президиумом совета директоров образовательных учреждений допобразования. Их также рассмотрит экспертный совет по поддержке образовательных проектов в сфере культуры и искусства.

Всего будут выдавать 26 грантов, общий фонд которых составит 340 миллионов рублей в год. В их число включены гранты по 25 миллионов рублей для организаций, занявших первое место в рейтинге, четыре гранта по 20 миллионов рублей – для учреждений на втором месте, четыре гранта по 15 миллионов рублей – на третьем, шесть грантов по 10 миллионов рублей – на четвертом и пятых местах, а также восемь грантов по 5 миллионов рублей – на шестых-десятых местах.

Учреждения смогут направить средства на стимулирование педагогов, обновление материально-технической базы и проведение культурных мероприятий.

Кроме того, Москва совместно с правительством России запускает новый проект поощрения талантливых педагогов. Имена учителей-наставников, оказавших наибольшее влияние на личностное развитие, назвали их бывшие ученики. По итогам опроса был сформирован список из 100 педагогов, которые удостоились городских наград и денежных премий.

