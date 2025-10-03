На портале mos.ru теперь можно записаться в спортивные школы Москомспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Теперь на mos.ru можно записаться на вступительные испытания в спортивные школы департамента спорта столицы. При сдаче нормативов ребенок будет зачислен в секцию на бесплатной основе, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Выбрать спортивную дисциплину можно в разделе "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств", где представлено более 200 вступительных испытаний по различным дисциплинам.

Для детей с 6 лет рекомендована спортивная, художественная и эстетическая гимнастика, спортивная акробатика, танцы. Детям постарше можно выбрать популярные командные игры: футбол, волейбол, баскетбол и многие другие.

Для развития выносливости подойдут единоборства, а для укрепления сердечно-сосудистой системы лучше выбрать плавание, велосипед или греблю.

Для записи на портале пользователю необходимо иметь полную учетную запись и добавить сведения о детях в личном кабинете.

Сервис "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств" находится в каталоге услуг для жителей в разделе "Образование". Далее в разделе "Спортивные школы" можно приступить к выбору секции. При помощи фильтров есть возможность выбрать кружки по виду спорта, возрасту ребенка, станции метро или району.

Если нажать на кнопку "Подробнее", появится более детальная информация об определенной спортивной школе. При выборе школы пользователи будут перенаправлены на портал "Московский спорт", где далее можно будет выбрать дату и время вступительного испытания.

В сервисе "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств" также есть и творческие занятия: художественные и музыкальные школы, танцевальные студии, театральные кружки.

Ранее сообщалось, что в октябре в Москве пройдет месяц игровых видов спорта. Для жителей и гостей столицы подготовлены бесплатные мероприятия, которые пройдут на разных площадках. Для детей проведут мастер-классы по командным видам спорта, а взрослые смогут поучаствовать в костюмированном забеге.