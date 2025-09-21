Собянин: 6,5 млн человек стали участниками и зрителями спортивных мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве около 6,5 миллиона человек стали участниками и зрителями спортивных мероприятий. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, Москва продолжает укреплять статус одной из самых спортивных столиц мира. Например, в проектах "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" занимались больше 215 тысяч горожан.

"В этом году возродили легендарную эстафету по Садовому кольцу и установили несколько мировых рекордов – на фестивале настольного тенниса в "Лужниках" одновременно играли 5 167 человек, а на "Гидрофлай Фесте" спортсмены поднялись на высоту 22 метра и взлетели вчетвером на одной доске", – поделился Собянин.

Самыми массовыми событиями летне-осеннего сезона стали:



День и Ночь Московского спорта;

День физкультурника;

День ходьбы;

Московский марафон тренировок;

фестиваль "Спортивные выходные".

Кроме того, в столице впервые прошли фестивали водных видов спорта "Две реки", бега Big run fest, самодельных летательных аппаратов "Летфест" и другие активности. Растет и количество участников полумарафонов "Лужники" и "Забег.рф", а также "Ночного забега", "Кросса нации" и "Московского марафона".

"Важно, что в спортивных событиях активно участвовали бойцы СВО и ветераны боевых действий", – сказал мэр.

По словам главы города, 20 сентября стартовали самые масштабные соревнования среди студентов – XXXVIII Московские студенческие спортивные игры сезона 2025–2026. А осенью горожан ждет еще множество ярких спортивных событий.

Ранее стало известно, что в Москве открывается новый сезон проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". С 20 сентября по 28 декабря для москвичей проведут бесплатные тренировки, занятия пройдут в популярных местах города. При этом для горожан подготовили как традиционные, так и новые направления.