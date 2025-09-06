Форма поиска по сайту

06 сентября, 19:22

Спорт

Более 20 тыс человек посетили фестиваль "День ходьбы" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Более 20 тысяч человек посетили фестиваль "День ходьбы" в Москве. Все участники получили специальные наборы для преодоления маршрута протяженностью 3 километра, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"На протяжении всей дистанции были расположены точки с питьевой водой, а также дежурили реанимобили", – отмечается в сообщении.

В последнее время скандинавская ходьба обрела большую популярность. С каждым годом в городе все больше жителей выбирают этот вид физической активности.

Амбассадорами стали участники "Московского долголетия", которые собрали самую большую команду на фестивале. При этом в нем мог принять участие каждый желающий.

Вместе с тем 13 сентября состоится фестиваль "День московского спорта". Он пройдет в комплексе "Лужники" в рамках проекта "Лето в Москве". Гости смогут посетить более чем 20 тематических площадок. В рамках мероприятий заработает зона для фан-встреч с известными спортсменами, артистами и блогерами.

Спортивные мероприятия будут проходить на площадках "Лета в Москве" еще неделю

