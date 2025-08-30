Сергей Собянин: парки столицы этим летом посетили около 89 млн раз

Фото: пресс-служба усадьбы Воронцово

Этим летом столичные парки посетили около 89 миллионов раз, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По информации мэра, всего прошло свыше 10 тысяч мероприятий. Особой популярностью у москвичей и туристов пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе.

Самым ярким событием, по мнению градоначальника, стал фестиваль "Парковая симфония", рамках которого лучшие артисты города исполнили классические произведения в составе Малого симфонического оркестра.

Также впервые в этом сезоне кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта "Кино в парках" проходили в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их посетили порядка 100 тысяч человек.

Кроме того, этим летом в парках появились городские огороды, где гости могли научиться выращивать овощи. Для любителей спорта были оборудованы площадки, также для них регулярно проходили тренировки и соревнования, добавил Собянин.

В Москве до 31 августа горожане могут посетить фестивали, мастер-классы, концерты и спортивные мероприятия. Различные активности запланированы в парках "Красная Пресня", "Ходынское поле", "Фили" и других. Развлечения подойдут как для взрослых, так и детей.