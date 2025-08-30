30 августа, 14:06Мэр Москвы
Сергей Собянин: парки столицы этим летом посетили около 89 млн раз
Фото: пресс-служба усадьбы Воронцово
Этим летом столичные парки посетили около 89 миллионов раз, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По информации мэра, всего прошло свыше 10 тысяч мероприятий. Особой популярностью у москвичей и туристов пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе.
Самым ярким событием, по мнению градоначальника, стал фестиваль "Парковая симфония", рамках которого лучшие артисты города исполнили классические произведения в составе Малого симфонического оркестра.
Также впервые в этом сезоне кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта "Кино в парках" проходили в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их посетили порядка 100 тысяч человек.
Кроме того, этим летом в парках появились городские огороды, где гости могли научиться выращивать овощи. Для любителей спорта были оборудованы площадки, также для них регулярно проходили тренировки и соревнования, добавил Собянин.
В Москве до 31 августа горожане могут посетить фестивали, мастер-классы, концерты и спортивные мероприятия. Различные активности запланированы в парках "Красная Пресня", "Ходынское поле", "Фили" и других. Развлечения подойдут как для взрослых, так и детей.
Собянин: более 100 спортивных площадок открыто для москвичей в парке "Яуза"