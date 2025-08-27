Более 500 тыс человек посетили площадки программы "Мой район" на форуме "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Свыше 500 тысяч человек посетили площадки программы "Мой район" за первые недели работы форума "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Одним из самых популярных мест, где можно узнать о будущем городской жизни, стал парк 50-летия Октября. Самым посещаемым местом в парке стал павильон "Космос", где показывали модели космических аппаратов, роботов и уникальные цифровые инсталляции. Здесь побывали более 24 тысяч человек, половина из которых – дети и подростки.

"Я вырос на книгах фантастов XX века, и то, что представлено сегодня в павильоне, – это буквально страницы тех книг, воплощенные в реальность <...>. Удивительно, что дети воспринимают все это как должное: для них это уже естественная часть жизни", – рассказал посетитель площадки, инженер, отец двоих детей по имени Николай.

Внутри павильона можно было опробовать уникальный бассейн в виде реки для каякинга и сапбординга – такой возможностью воспользовалось свыше 15 тысяч граждан. Также свыше 3 тысяч гостей записались на экскурсию, где рассказывалось о нейроиграх и спутниковых данных. При этом мастер-класс по управлению антропоморфными роботами и робособаками собрал более 14 тысяч человек.

В павильоне "Биом" гости и жители столицы могли найти аквариумы с древними существами, гидропонные фермы, диорамы и систему фонтанов. Всего экспозицию посетили свыше 20 тысяч человек, а более 10 тысяч человек также смогли покататься на сапборде или каяке сквозь весь павильон.



"Здесь все продумано: можно увидеть не только привычные растения и животные, но и смоделированные формы жизни, которые могли бы существовать на других планетах", – сказала студентка биофака МГУ имени М. В. Ломоносова по имени Мария.

Павильон "Роботехника" собрал вокруг себя более 22 тысяч гостей, включая свыше 9 тысяч детей. Желающие смогли побывать на интерактивных лекциях "Уголок Теслы" и "Тесла-шоу" – мероприятия посетили почти 20 тысяч человек.

Всего на площадках программы "Мой район" прошло более 13 тысяч мастер-классов, в которых приняли участие свыше 307 тысяч граждан. При этом более 800 мастер-классов состоялось на трапеции, а специальные тренировки там посетили более 3 тысяч человек.

"Сначала было страшно, но, когда ты поднимаешься и пробуешь сделать первый трюк, забываешь обо всем. Это ощущение свободы и будущего, где спорт – не просто физическая активность, а настоящее искусство", – поделился своими впечатлениями студент по имени Максим.

Аэротрубу в парке 50-летия Октября посетили около 5 тысяч гостей, включая 2 тысячи детей. Кроме того, занятия йогой в гамаках собрали вокруг себя 3,5 тысячи человек. Всего здесь провели 600 тематических мастер-классов.

Ранее стало известно, что гости форума "Территория будущего. Москва 2030" в Манеже могут узнать о будущем индустриального парка "Руднево". К 2030 году в индустриальном парке планируют локализовать производство более 90 высокотехнологичных предприятий.

Также в рамках выставки "Та самая Москва" горожане и гости столицы смогут ознакомиться с тремя интерактивными макетами площадок ОЭЗ и высокотехнологичной продукцией местных предприятий.

