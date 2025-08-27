Посетители форума "Москва 2030" узнают о будущем индустриального парка "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетители форума "Территория будущего. Москва 2030" в Манеже могут узнать о будущем индустриального парка "Руднево", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он указал, что инфраструктурный потенциал производственных площадок ОЭЗ "Технополис Москва" развивают по поручению Сергея Собянина.

В частности, к 2030 году в "Рудневе" планируют локализовать производство более 90 высокотехнологичных предприятий. На них будет работать 21 тысяча специалистов.

"Увеличение количества компаний и рабочих мест в столичной особой экономической зоне позволяет постоянно наращивать количество выпускаемой продукции, которая работает на благо экономики города и страны", – пояснил Ликсутов.

Кроме того, в рамках выставки "Та самая Москва" горожане и гости столицы смогут ознакомиться с тремя интерактивными макетами площадок ОЭЗ и высокотехнологичной продукцией местных предприятий. Гости увидят достижения московской промышленности в сфере микроэлектроники, оптики и медицинской техники.

В 2025 году форум "Москва 2030" представляет новые форматы мероприятий. В их числе нейроконцерты, работа VR-капсулы и экономические квесты. При этом значительная часть программы носит образовательный характер.

Организаторы событий форума ориентировались на молодых людей до 28 лет, чье развитие связано с новыми технологиями и цифровым миром.

