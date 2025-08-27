Гости форума "Москва 2030" могут принять участие в фиджитал-турнирах и нейрошоу

Фото: пресс-служба форума "Территория будущего. Москва 2030"

Форум "Территория будущего. Москва 2030" в 2025 году представляет новые форматы мероприятий. В их числе нейроконцерты, работа VR-капсулы и экономические квесты. Значительная часть программы носит образовательный характер, передает портал мэра и правительства Москвы.

Одной из главных особенностей форума стало большое количество иммерсивных мероприятий, позволяющих гостям примерить на себя самые разные роли. В этом году организаторы ориентировались на молодых людей до 28 лет, чье развитие связано с новыми технологиями и цифровым миром.

В парке искусств "Музеон" посетители могут отправиться в интерактивное путешествие "Путь ИТ-героя", в котором они познакомятся с миром информационных технологий и цифровой экосистемой города. Решая занимательные головоломки, посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" могут развить свои навыки, познакомиться с ИТ-профессиями, а в финале – добраться до сокровищницы ИТ-знаний.

В павильоне "Экономика Москвы" будет проводиться просветительская программа, в которой примут участие известные спикеры и эксперты-практики. К примеру, гости смогут изучить выигрышные стратегии – как личные, так и командные.

Новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана стал центром современных технологий – здесь соединились передовые научные разработки и яркие форматы мультимедийного искусства: нейрошоу, VR-зона для научного просвещения и арт-инсталляции. Все это поможет участникам в создании цифрового образа города будущего.

В олимпийском комплексе "Лужники" откроется новая эра фитнес-тренировок в рамках проекта "Спортивные выходные". Технологии искусственного интеллекта (ИИ) создают идеальные программы занятий, которые учитывают все особенности человеческого организма. Также на фестивале "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" пройдут фиджитал-турниры, тренировки и встречи с известными спортсменами.

Помимо этого, в "Лужниках" состоятся мастер-классы по созданию модели города из картона. Юные гости узнают, как проектируют мегаполис. Макет одного из районов, созданный с помощью AR-технологий, продемонстрирует, как преображалась Москва благодаря решениям Главного контрольного управления столицы.

Гости смогут пообщаться с антропоморфными роботами и сделать зарядку в футуристическом кластере в парке 50-летия Октября. Здесь же участники познакомятся с инновациями и технологиями будущего в самых современных форматах. Посетители зоны "Здоровье" в Гостином Дворе смогут оказаться внутри человеческого организма на экспозиции "Бесконечное развитие с вечными ценностями".

Еще одним уникальным форматом форума стал чемпионат по игре в тетрис, который пройдет в олимпийском комплексе "Лужники", на территории нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана, вблизи интерактивного музейного комплекса "Буран" на ВДНХ, в парке 50-летия Октября и инновационном центре "Сколково". Финал турнира состоится 14 сентября на медиафасаде Останкинской телебашни.

Вместе с тем в арт-пространстве "Красный Октябрь" открылась паркур-площадка. Здесь же посетителей ждет комната 3D-проектирования, где можно создать собственную паркур-площадку. Наконец, в павильоне виртуальной реальности каждый сможет попробовать себя в роли пожарного-спасателя.

На кинозаводе "Москино" будут рассказывать о молодежной культуре в рамках территории "Портал 2030–2050". Здесь объединятся впечатляющие мультимедийные шоу и электронная музыка.

На колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ гости смогут получить индивидуальную консультацию HR-экспертов. Помимо того, в зоне нейротестирования "Брейни" посетители узнают больше о способностях своего мозга, замерив свои альфа-волны и узнав, как индивидуальные показатели влияют на работоспособность.

Ранее умный домофон и робота-собаку представили в павильоне "Цифровые технологии Москвы" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". В парке искусств "Музеон" городские вузы продемонстрировали программы обучения по IT-направлениям, а также несколько изобретений, арт-инсталляций и других экспонатов, созданных студентами.

Кроме того, более 30 экспонатов музея "АТОМ" стали доступны к 80-летию атомной промышленности в метавселенной ВДНХ. Гости могут прогуляться по цифровой копии нескольких этажей учреждения.