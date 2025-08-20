Более 30 экспонатов музея "АТОМ" стали доступны в метавселенной ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Более 30 экспонатов музея "АТОМ" стали доступны к 80-летию атомной промышленности в метавселенной ВДНХ. Гости могут прогуляться по цифровой копии нескольких этажей учреждения, сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"Юбилей атомной промышленности отмечается 20 августа. За 80 лет применения энергии мирного атома на благо человечества в России была построена первая в мире атомная электростанция, создан первый атомный ледокол, сделан существенный прорыв в области технологий. Сегодня атомная энергия используется для производства электроэнергии, создания новых материалов и освоения Арктики", – отметила начальник отдела выставочной деятельности департамента Анастасия Шарова.

По ее словам, создание виртуальной копии залов "АТОМа" является новым способом сохранения истории и продвижения туристических и культурных проектов. Формат метавселенной позволил сформировать уникальную экспозицию для жителей других регионов России.

Благодаря "Атомариуму" посетители могут узнать о законах природы и устройстве Вселенной, а зал "Современная атомная промышленность" рассказывает о применении ядерных технологий в разных отраслях. В залах доступно видео- и аудиосопровождение.



В зале "Атомариум" подготовили 19 интерактивных экспонатов, которые помогут узнать о законах физики и научных достижениях человечества. Гостям расскажут о том, как доказать, что Земля вращается, почему появляются гигантские волны, как "работает" Солнце и как можно применять его энергию на благо людей.



К примеру, экспонат "Спектр" рассказывает о связи радуги и химического состава объекта, от которого она отражается, а "Резонанс частоты" помогает понять создание звука.

Кроме того, в зале "Современная атомная промышленность" посетителей познакомят с использованием технологий мирного атома в энергетике, медицине и освоении космоса. В середине помещения располагается атомный реактор ВВЭР-1200, который состоит из тысяч узлов и деталей. Его работа схожа с большим оркестром.

Атомные технологии также используются в борьбе против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря им врачи могут диагностировать и лечить болезни при помощи радиофармацевтических препаратов.

Благодаря метавселенной ВДНХ горожане узнают о главной выставке страны, могут заглянуть в несколько павильонов и ознакомиться с экспозицией, а также посетить прошлое, настоящее и будущее. Выставка предлагает большой объем познавательного и исторического контента. При ее создании эксперты воссоздали 114 объектов и 613 экспонатов.



"Запуск музея "АТОМ" в метавселенной – возможность для жителей регионов и зарубежных стран побывать у нас в гостях. Виртуальная экспозиция позволяет исследовать более 30 экспонатов в интерактивном формате и узнавать о современных технологиях", – добавила гендиректор музея Елена Мирононенко.

Чтобы посетить "АТОМ" необходимо авторизоваться на сайте проекта при помощи Mos ID и выбрать удобные дату и время посещения. Продолжительность виртуальной прогулки по павильону составляет 30 минут. Перед началом прогулки каждый пользователь может настроить свой аватар, выбрав одежду, прическу и черты лица.

Ранее инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ начал прием заявок на новые бесплатные курсы по искусственному интеллекту (ИИ) для бизнеса, продакт-менеджменту и аналитике данных. Образовательные программы рассчитаны на два месяца. Занятия стартуют в октябре и завершатся в декабре.

