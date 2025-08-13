На форуме "Москва 2030" представили инновационные медицинские симуляторы

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

На форуме "Территория будущего. Москва 2030" открылась уникальная экспозиция, на которой гости смогут примерить на себя роль врача. Она расположена на площадке в Гостином Дворе, передает портал мэра и правительства города.

На экспозиции представлено современное симуляционное оборудование, предназначенное для обучения медицинских работников и развития их навыков.

Посетители не только узнают о передовых медицинских технологиях, но и сами пробуют высокотехнологичные тренажеры и симуляторы. Например, на них можно освоить различные медицинские манипуляции – от простых процедур до сложных диагностик.

У гостей представится возможность попробовать себя в роли специалиста по эндоскопии и провести исследования внутренних органов, включая гастро-, колоно- и бронхоскопию. Вместе с тем горожане узнают про специфику работы лапароскопического хирурга с помощью хирургического комплекса. На нем можно потренироваться на реалистичных моделях с 3D-визуализацией.

Еще одним экспонатом стал симулятор УЗИ, который поможет освоить ультразвуковую диагностику и научиться анализировать результаты в условиях, максимально приближенных к реальной практике.

Помимо этого, все желающие смогут послушать сердце, провести диагностику сердечно-сосудистой системы и выявить нарушения ритма. Реалистичное звуковое сопровождение и визуализация в формате 3D помогут максимально погрузиться в процесс. В свою очередь, ангиографический комплекс покажет, как эндоваскулярные хирурги лечат острые сердечные и сосудистые заболевания.

Здесь же можно научиться ухаживать за пациентом, узнать о работе системы искусственной вентиляции легких и даже провести гистероскопию.

Получить практический опыт гостям позволит сопровождение профессионалов на мероприятии. Как отметили в департаменте здравоохранения, с момента открытия площадку посетили уже более 80 тысяч человек. Из них более 30 тысяч сделали УЗИ, свыше 20 тысяч – диагностику сердца и сосудов, а почти 10 тысяч перевоплотились в хирургов.

Форум также показывает стадии развития цифрового здравоохранения Москвы, рассказывает о поддержке ментального и физического здоровья, позволяет оценить уровень эмоционального интеллекта и знаний о работе различных органов и систем, изучить свой организм изнутри и даже погрузиться в нейронный лес.

Заммэра Анастасия Ракова отмечала, что выставка, интерактивные зоны, лекции и мастер-классы в Гостином Дворе будут работать до 14 сентября ежедневно, кроме понедельника.

Как сообщалось ранее, в рамках форума-фестиваля "Территории будущего. Москва 2030" горожанам также представят столицу будущего. Для гостей и жителей города проведут лекции, мастер-классы, выставки и многое другое, что расскажет о вкладе каждого в развитие городской комфортной среды. Одной из площадок форума стал кампус Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.