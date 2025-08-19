Выставки "Жужжащий мир" и "Мир динозавров" откроются в биокластере ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В биокластере ВДНХ откроются выставки "Жужжащий мир" и "Мир динозавров", передает портал мэра и правительства Москвы.

"Биокластер" начал работу в июне 2025 года, это проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. В настоящий момент в павильоне № 31 "Геология" действует выставка "12 признаков живого", а в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" – "Морфогенез. Третья природа".

Новые выставки откроются в павильонах № 28 и 17. Это важный этап в реализации проекта по развитию кластера, главной миссией которого является популяризация науки.

Выставка "Жужжащий мир" откроется в павильоне № 28 "Пчеловодство". Это станет живой лабораторией, посетители смогут полноценно погрузиться в энтомологию и понять важность насекомых, а также увидеть их жизненные процессы.

С помощью мультимедийного пространства можно узнать, как насекомые видят мир. Гостей ждут мастер-классы, интерактивные программы, экскурсии и многие другие мероприятия.

Это станет первой энтомологической лабораторией в России, в которой посетители смогут изучать строение насекомых с помощью микроскопов, исследовать пыльцевые зерна и строение растений-медоносов.

В исследованиях смогут участвовать как взрослые, так и дети, начиная со старших групп детских садов, для них подготовят специальные программы.

"После посещения экспозиции вы почувствуете, что мир вокруг стал шире и ярче, ведь теперь вы умеете различать множество тоненьких связей, объединяющих его в единое целое. Связей, за которые отвечают насекомые, без которых мир бы рухнул", – рассказала куратор выставки Маргарита Атрощенко.

Автором концепции выставки "Мир динозавров", которая откроется в павильоне № 17 "Лесная промышленность", стала научный сотрудник музея имени К. А. Тимирязева Татьяна Кулашова.

Гости выставки окажутся в воссозданных природных местах мезозойской эры на территории России, путешествие начнется с юрского периода Москвы и закончится меловым периодом Чукотки.

Эффект полного погружения в мир древних животных и растений будет достигнут при помощи высокодетализированных 3D-реконструкций динозавров и других древних животных, а также мультимедийного контента, саунд- и аромадизайна. Пространство дополнят фондовыми палеонтологическими экспонатами из коллекции музея, живыми растениями и программой научно-популярных мероприятий.

Кулашова отметила, что для нее первостепенно создать экспозицию, доступную и увлекательную для широкой аудитории.

"В то же время, как научный куратор, я должна обеспечить высокий научный уровень, не допуская введения в заблуждение ни посетителей, ни профессиональное сообщество. Это очень увлекательная работа, требующая творческого подхода", – подчеркнула научный сотрудник.

В экспозиции будут развенчивать мифы, укрепившиеся у людей из-за кино и других элементов поп-культуры. Посетителям расскажут историю Москвы начиная с периода 160 миллионов лет назад и покажут, кто жил на территории России в мезозойской эре.

Еще одно экспозиционное пространство, "Лаборатория будущего", расскажет об эволюции вирусов, причем как биологических, так и компьютерных. С помощью искусственного интеллекта "оживут" вымершие животные, а также будут воссозданы лица древних людей.

Раздел, в котором сравнивают интеллект живых существ с искусственным, появится в экспозиции, посвященной нервной деятельности. Можно будет взаимодействовать с нейроморфным процессором, который работает по аналогии с живым мозгом.

Проводником по экспозиции станет Лука, последний общий предок всех ныне существующих организмов, для него будет создан визуальный образ.

Всего до конца лета 2026 года будет открыто пять тематических площадок, посвященных всем разделам биологии.

Ранее стало известно, что в павильоне № 29 23 и 24 августа гости и жители столицы смогут посмотреть дефиле цветочных платьев и шоу-показ букетов, а также посетить встречи с экспертами и мастер-классы.

В эти даты на ВДНХ пройдет "Кубок флористов России – 2025" и Всероссийская флористическая премия "Экспозиция – 2025". Место проведения является одной из площадок биокластера – проекта Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

