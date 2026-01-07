Форма поиска по сайту

07 января, 12:17

Политика

Президент ЦАР назвал Путина великим лидером

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин является великим лидером, который уделяет внимание вопросам сотрудничества. Об этом ТАСС заявил президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

"Я считаю его одной из самых выдающихся политических фигур мира и по-настоящему великим лидером для всего мирового сообщества", – подчеркнул он.

Как отметил глава ЦАР, российский лидер проявляет большой интерес к республике. Беседы с Путиным проходят в теплой, дружеской атмосфере, с глубоким взаимным уважением, добавил Туадера.

В 2024 году Путин провел телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики. В рамках переговоров главы стран обсудили состояние и перспективы развития дружеских двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Кроме того, они договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

До этого в МИД ЦАР заявили о желании стать участником БРИКС. Как отмечала глава ведомства Сильви Байпо-Темон, республика имеет потенциал, который необходим для экономически сильной страны. Вместе с тем ЦАР планирует расширить сотрудничество со странами БРИКС для получения поддержки.

Яндекс.Метрика