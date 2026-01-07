Два человека погибли при крушении вертолета в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "112"

Частный вертолет потерпел крушение на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае. В результате погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что ЧП произошло в Бардымском районе. При этом разрушений на земле не зафиксировано.

На месте случившегося задействованы сотрудники МЧС.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи аэродрома Новинки в подмосковном Серпухове. Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее как аварию.

На борту находились пилот и пассажир. Они получили травмы. Спасатели эвакуировали их и передали медикам.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Самолет получил механические повреждения. Ущерб превысил 1 миллион рублей.

