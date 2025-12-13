ТАСС: легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи аэродрома Новинки в подмосковном Серпухове. В результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло в трех километрах от аэродрома во время взлета двухместного воздушного судна. По предварительным данным, в салоне находились два человека.

Ранее самолет Ан-22 разбился в Ивановской области. Фрагменты воздушного судна были обнаружены на воде. По данным СМИ, на борту самолета в момент крушения находились 7 человек. Все члены экипажа погибли.

В Минобороны России уточнили, что потерпевший крушение самолет выполнял облет после проведенного ремонта. В итоге он упал в безлюдном районе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил подготовки к полетам").

