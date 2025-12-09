09 декабря, 13:12Происшествия
Упавший в Ивановской области Ан-22 совершал облет после ремонта
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Военно-транспортный самолет Ан-22, потерпевший крушение в Ивановской области, совершал облет после проведенного ремонта. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа", – говорится в сообщении.
К месту ЧП также направилась комиссия воздушно-космических сил (ВКС) России. Она установит все обстоятельства произошедшего.
Самолет Ан-22 разбился в районе Уводьского водохранилища 9 декабря. Фрагменты воздушного судна были обнаружены на воде. По данным СМИ, на борту самолета в момент крушения находились 7 человек.
До этого в Карелии произошло крушение российского двухместного многоцелевого истребителя Су-30. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, однако 2 члена экипажа погибли.