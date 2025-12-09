Весь экипаж Ан-22 погиб в авиакатастрофе в Ивановской области

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Все члены экипажа самолета Ан-22 "Антей", потерпевшего крушение в Ивановской области, погибли. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 351 УК ("Нарушение правил подготовки к полетам"). Все обстоятельства произошедшего еще уточняются, добавили в ведомстве.

Ан-22 потерпел крушение 9 декабря в районе Уводьского водохранилища у деревни Иванково. Всего на борту находились семь человек, уточняли в оперативных службах.

В Минобороны России уточнили, что потерпевший крушение самолет выполнял облет после проведенного ремонта. В итоге он упал в безлюдном районе.

На место ЧП отправили поисково-спасательную команду и комиссию Воздушно-космических сил (ВКС) России, которая установит все обстоятельства произошедшего.

