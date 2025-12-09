Оперштаб организован на месте крушения Ан-22 в Ивановской области

Фото: ТАСС/Александр Казаков

На месте крушения самолета Ан-22 организован оперативный штаб, идет поисково-спасательная операция. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

"Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетела комиссия ВКС России. На месте авиационного происшествия также работают подразделения МЧС России", – говорится в сообщении.

Населенные пункты региона в результате крушения самолета не пострадали.

Самолет Ан-22 разбился в районе Уводьского водохранилища 9 декабря. Фрагменты воздушного судна были обнаружены на воде. По данным СМИ, на борту самолета в этот момент находились 7 человек.

Позже в Минобороны РФ уточнили, что судно совершало облет после проведенного ремонта. Крушение произошло в безлюдном районе, к месту падения самолета вылетела поисково-спасательная команда.