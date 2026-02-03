Форма поиска по сайту

03 февраля, 17:14

В мире
BBC: 13-летний подросток 4 часа плыл по бурному морю, чтобы спасти свою семью

Мальчик из Австралии 4 часа плыл по бурному морю, чтобы спасти свою семью

Фото: 123RF.com/kulkann75

В Австралии 13-летний мальчик 4 часа плыл в бурной воде, чтобы спасти свою мать, двух братьев и сестру, которых унесло в открытое море. Об этом сообщила телерадиокомпания BBC.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел в прошлую пятницу, 30 января. В этот день семья подростка каталась на сапбордах и каяках на юге Западной Австралии. В какой-то момент их плавательные средства начало сносить сильным ветром.

Сначала подросток хотел вернуться к берегу, чтобы поднять тревогу, но внезапно его каяк стал наполняться водой. Тогда мальчик решил проплыть 4 километра своими силами. Первые 2 часа он плыл в спасательном жилете, потом продолжил без него.

К вечеру школьнику все же удалось сообщить о случившемся, и в 18:00 по местному времени была организована поисково-спасательная операция. Спустя 2,5 часа пропавших родственников удалось найти. Все они были в спасательных жилетах, что помогло им спастись.

Ранее школьник из села Чугуевка Приморского края Тимофей Поляков спас пять женщин от медведя. Подросток случайно увидел, как хищник направлялся из леса в сторону поля, где находились девушки. Не испугавшись, он добежал до них и предупредил об опасности, благодаря чему они успели укрыться в безопасном месте.

