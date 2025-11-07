Школьник из Приморья получил медаль за спасение пяти женщин от медведя

Фото: vk.com/Министерство ГО и ЧС Приморья

Школьник из села Чугуевка Приморского края Тимофей Поляков спас пять женщин от медведя. Его наградили медалью Совета Федерации, сообщает пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС.

Инцидент произошел летом этого года. Подросток случайно увидел, как медведь направлялся из леса в сторону поля, где находились женщины. Не испугавшись, он добежал до них и предупредил об опасности, благодаря чему женщины успели укрыться в безопасном месте.

Подростка наградили медалью СФ "За проявленное мужество". Ее школьнику вручил сенатор РФ Александр Ролик.

