07 ноября, 06:58

Регионы

Школьник из Приморья получил медаль за спасение пяти женщин от медведя

Фото: vk.com/Министерство ГО и ЧС Приморья

Школьник из села Чугуевка Приморского края Тимофей Поляков спас пять женщин от медведя. Его наградили медалью Совета Федерации, сообщает пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС.

Инцидент произошел летом этого года. Подросток случайно увидел, как медведь направлялся из леса в сторону поля, где находились женщины. Не испугавшись, он добежал до них и предупредил об опасности, благодаря чему женщины успели укрыться в безопасном месте.

Подростка наградили медалью СФ "За проявленное мужество". Ее школьнику вручил сенатор РФ Александр Ролик.

Ранее лиса напала на девушку в Новосибирске. Зверь накинулся на нее около одного из многоквартирных домов по улице Виктора Уса. Девушка смогла отбиться от животного сумкой.

Еще один инцидент произошел до этого в Петропавловске-Камчатском, где медведь напал на женщину на территории школы. Пострадавшую госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти.

Новости регионов: медведя заметили на территории космодрома Восточный

