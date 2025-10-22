People: два медведя в Японии напали на бегуна и сломали ему кости

Фото: 123RF.com/inkdrop

Два гималайских медведя напали в Японии на бегуна и сломали ему кости. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

Инцидент произошел в начале октября в лесах, которые расположены возле города Меко. Тогда 32-летний Билли Халлоран вышел на пробежку, и в этот момент он заметил двух медведей. Спортсмен попытался отступить. Он также закричал, предположив, что это испугает хищников. Однако один из зверей атаковал мужчину.

Халлоран, пытаясь защититься, неосознанно поднял руку, которую животное прокусило. В результате кость оказалась сломана. Также хищник намеревался повредить ногу спортсмена. Однако в этот момент звери отступили.

Пострадавший бегун смог позвонить супруге, которая приехала за ним на машине. Женщина обратилась в скорую помощь, параллельно выдвинувшись в больницу. В результате врачи встретили пару на полпути, забрали пациента и доставили в медучреждение.

Спортсмену уже сделали несколько операций. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Приморье медики спасли местного жителя, пережившего второе за жизнь нападение медведя. Инцидент произошел в восьми километрах от села Лазо, когда мужчина собирал шишки. Изначально он попытался испугать зверя, но это действие не увенчалось успехом.

Врачи предположили, что пострадавший выжил благодаря сытости медведя, быстро потерявшего интерес к своей жертве. Мужчине сделали операцию. Сам житель Приморья рассказал, что хищник напал на него во второй раз. По его словам, примерно 10 лет назад он побывал в зубах медведя.

