Зоолог Глазков заявил, что медведи в Подмосковье стали чаще выходить к людям перед спячкой

Фото: 123RF.com/szaboerwin

Медведи стали чаще выходить к людям в Подмосковье, так как они продолжают набирать жир перед зимней спячкой. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил зоолог Павел Глазков.

Специалист объяснил, что животные копят жир в основном за счет ягод и буквально через 1–2 недели уйдут в зимний сон. Но пока нередки случаи, когда медведи в поисках пищи могут заходить в населенные пункты.

"Их привлекают свалки с пищевыми отходами, пасеки. Медведи могут прийти в сад, чтобы поесть яблоки", – уточнил Глазков.

За последнее время в Московской области резко выросло количество сообщений о встречах с медведем. Как рассказал председатель правления Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов, охотники видели зверя уже в Одинцовском округе, чего не было уже минимум 41 год подряд.

"Мне звонок ночью, так и так, мы тут на охоте <...> и они этого медведя увидели <...> тут, конечно, охотники испугались", – сказал Наумов.

Предположительно этого же медведя, но уже днем, увидели местные комбайнеры. Вероятно, зверь питался кукурузой, но рабочие спугнули его.

Кроме того, свежие следы медведя нашли в районе Переславля-Залеского. След его лапы оказался размером с кисть взрослого мужчины.

"Как-то не по себе стало, потому что понимаю, что он (медведь. – Прим. ред.), скорее всего, на тебя смотрит. Мы его не видим, а он, грубо говоря, чувствует и видит на больших территориях", – поделился очевидец Александр Аверьянов.

Текущей осенью зафиксировали два нападения медведей на человека – один случай произошел на границе Шаховского и Можайского округов, а второй инцидент недалеко от Лотошина. Пострадавшие остались живы, но местные жители теперь опасаются ходить за грибами. В частности, звери свободно разгуливают неподалеку от Звенигорода и Талдома, хотя раньше их можно было встретить только в глухих лесах.

Медведь был внесен в Красную книгу Московской области примерно 20 лет назад. Охота на него полностью запрещена, поэтому медведь лишился естественных врагов, а популяция зверя заметно растет.

"За последние 40 лет численность медведей вообще выросла примерно в 4 раза на территории Российской Федерации. А точную численность медведей на территории Московской области практически никто не знает", – сказал заместитель президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Виктор Еремин.

На момент внесения медведя в Красную книгу общая численность животных насчитывалась в размере 10–15 особей. При этом охотничьи хозяйства и егеря предполагают, что к настоящему времени на территории региона обитает около 50 медведей.



Чтобы не допустить бесконтрольного роста численности зверя и обезопасить людей охотники предлагают ограниченный отстрел под строгим контролем. Но пока животные в Красной книге – это невозможно.

Эксперты напоминают, что нельзя терять самообладание при встрече с медведем. Зверь редко нападает первым – обычно он защищает территорию или своих детенышей. Самое главное – не стоит бежать или поворачиваться к нему спиной.

Специалисты советуют поднять руки, чтобы выглядеть крупнее, а затем медленно отходить по диагонали. При этом нельзя провоцировать медведя, бросаться в него предметами или пытаться сделать селфи.

Ранее при нападении медведя погибла жительница Охинского района Сахалина. По предварительной информации, 58-летняя женщина собирала ягоды в лесу в районе села Лагури, когда на нее набросился хищник. Начата доследственная проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Позже стало известно, что на месте гибели женщины ликвидировали взрослую медведицу. Зверь неоднократно возвращался на место ЧП, создавая угрозу для жизни людей, участвовавших в поисках женщины.

