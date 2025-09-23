Женщина погибла при нападении медведя на севере Сахалина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Охинского района Сахалина погибла при нападении медведя, сообщает региональное СУ Следственного комитета России.

По предварительной информации, 58-летняя женщина 21 сентября собирала ягоды в лесу в районе села Лагури, когда на нее набросился хищник. От полученных травм она скончалась на месте.

Началась доследственная проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также они дадут оценку действиям должностных лиц органов контроля и профилактики.

Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области уточнило, что 22 сентября на месте гибели женщины ликвидировали взрослую медведицу. Зверь неоднократно возвращался на место ЧП, создавая угрозу для жизни людей, участвовавших в поисках женщины.

Ранее медведь напал на 39-летнего жителя Приморья, кого тот ушел в лес за грибами. Как рассказали в краевом Минздраве, после инцидента пострадавший смог самостоятельно выбраться из лесного массива, после чего родственники доставили его в больницу.