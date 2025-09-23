Daily Mirror: в США ручной медведь Тедди загрыз хозяйку на глазах у соседских детей

Фото: depositphotos/LuaAr

В американском штате Пенсильвания ручной медведь растерзал хозяйку на глазах у детей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mirror.

Женщина по имени Келли Энн Уолц вместе со своим мужем Майклом содержала в загородном доме разных экзотических животных. Многие граждане знали про увлечение пары, поэтому называли их "местными знаменитостями". Например, в имении супругов обитали африканский лев, пума, ягуар, тигр, леопард и два сервала.

При этом самым опасным хищником считался медведь по кличке Тедди. Инцидент с его участием произошел еще в 2009 году. Тогда женщина зашла в вольер к животному для того, чтобы убраться там. Она бросила ему еду в угол клетки, однако зверь напал на Уолц.

Трагедия произошла на глазах у соседских детей, которые увидели нападение животного из окна своего дома. Именно они сообщили своему отцу Скотту Кастоуну о случившемся. Мужчина вышел с оружием к вольеру и застрелил медведя.

"Он слез с нее и двинулся на меня. Я сделал, что должен был. Это была самооборона, по сути", – отметил Кастоун.

Несмотря на оказанную помощь, женщину не удалось спасти. При этом знакомые женщины заявили, что медведь и ранее проявлял агрессию, но пара не принимала никаких мер.

Ранее жительница Охинского района Сахалина погибла при нападении медведя. По версии регионального СК, 58-летняя женщина собирала ягоды в лесу в районе села Лагури. Именно тогда на нее набросился хищник.

Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области уточнило, что на месте гибели женщины была ликвидирована взрослая медведица. Зверь неоднократно возвращался на место ЧП, создавая угрозу для жизни людей, участвовавших в поисках женщины.

