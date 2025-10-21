Пережившего второе нападение медведя мужчину спасли в Приморье

Фото: depositphotos/LuaAr

В Приморье медики спасли местного жителя, пережившего второе за жизнь нападение медведя. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Находкинской городской больницы.

Инцидент произошел в восьми километрах от села Лазо, когда мужчина собирал шишки. Изначально он попытался испугать зверя, но идея оказалась безуспешной. Врачи предположили, что пострадавший выжил благодаря сытости медведя, быстро потерявшего интерес к своей жертве.

В больницу сборщик шишек поступил с травмой глаза, оскольчатыми переломами лицевых костей и множественными рваными ранами головы. Пострадавшего срочно отправили на операцию. Хирургическая обработка ран длиной до 16 сантиметров заняла почти 1,5 часа.

"Когда мужчину привели в стабильное состояние, он сообщил, что медики спасают жизнь после нападения хищника второй раз. В предыдущий раз пострадавший побывал в зубах медведя около 10 лет назад", – отметили в медучреждении.

Ранее медведь набросился на 60-летнего мужчину в центре японского города Томия. Хищник внезапно набросился на прохожего, когда тот направлялся в магазин. После медведь скрылся в зарослях кустарника.

Еще одно ЧП произошло в конце сентября в Петропавловске-Камчатском, где медведь напал на женщину на территории местной школы. Дикое животное отстрелили сразу после нападения. Пострадавшую госпитализировали, однако позже она скончалась в больнице.