08 декабря, 13:42

Город

Эксклюзивные открытки подготовили для гостей выставки Русского музея на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ и "Почта России" подготовили совместный спецпроект "Отправь открытку с выставки". В его рамках гости экспозиции "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" смогут бесплатно получить и отправить открытку, передает портал мэра и правительства города.

Акция начнет действовать с 9 декабря. На открытках будет изображена картина Жерара Делабарта "Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста".

Уточняется, что данная открытка выпущена ограниченным тиражом. Ее можно получить в подарок при покупке билета на выставку в кассе, в сувенирном магазине павильона № 1 или онлайн. Посетители смогут воспользоваться открыткой, чтобы поздравить с Новым годом родных или отправить сувенир самим себе. Для этого в вестибюле павильона № 1 появится ящик "Почты России".

Кроме того, гости смогут отправить письма Деду Морозу. Ящики находятся в инфоцентре ВДНХ в арке главного входа, семейном тематическом парке "Орион", Центре национальных конных традиций, центре океанографии и морской биологии "Москвариум".

Ранее выставка "Морфогенез. Третья природа" в Биомузее была продлена до 31 января 2026 года. Экспозиция, расположенная в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ, демонстрирует синтез науки, современного искусства и технологий. Проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, поддержанный департаментом культуры Москвы, включает работы российских художников.

Жителей и гостей столицы пригласили на экскурсию по Киностудии Горького

