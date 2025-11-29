Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 11:10

Культура

Юрий Башмет рассказал, чем особенна выставка Русского музея на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" стала большим событием для поклонников искусства. Об этом Агентству "Москва" рассказал народный артист СССР, дирижер и педагог Юрий Башмет.

"Сегодня, я уверен, это особенно важно, это дает людям совершенно необходимое и невероятно важное ощущение общности с многовековой историей нашей страны", – подчеркнул он.

Как отметил артист, каждый зал выставки по-разному показывает колорит Москвы. Башмет назвал ценными и значимыми моменты, когда визуальное искусство начинает звучать.

Он также обратил внимание на сотрудничество Москвы и Санкт-Петербурга. Впервые Русский музей показал эту коллекцию для выставки.

"Это мне невероятно близко, потому что буквально две недели назад мы провели уникальный концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича с исполнением симфонии № 6 Чайковского в день ее премьеры. А на сцене был объединенный симфонический оркестр двух столиц", – сказал артист.

Башмет добавил, в его состав вошли музыканты государственного симфонического оркестра "Новая Россия" из Москвы и заслуженного коллектива России, оркестра Петербургской филармонии.

Экспозицию "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" посетили уже более 150 тысяч человек. На ней представлены иконы, создание которых датировано XV–XVII веками, пейзажи старинной и современной Москвы, исторические сюжеты разных эпох. Также в состав выставки включили портреты известных людей, которые внесли вклад в развитие города.

Выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" открыта в Москве

Читайте также


культурагород

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика