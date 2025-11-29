Юрий Башмет рассказал, чем особенна выставка Русского музея на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" стала большим событием для поклонников искусства. Об этом Агентству "Москва" рассказал народный артист СССР, дирижер и педагог Юрий Башмет.

"Сегодня, я уверен, это особенно важно, это дает людям совершенно необходимое и невероятно важное ощущение общности с многовековой историей нашей страны", – подчеркнул он.

Как отметил артист, каждый зал выставки по-разному показывает колорит Москвы. Башмет назвал ценными и значимыми моменты, когда визуальное искусство начинает звучать.

Он также обратил внимание на сотрудничество Москвы и Санкт-Петербурга. Впервые Русский музей показал эту коллекцию для выставки.

"Это мне невероятно близко, потому что буквально две недели назад мы провели уникальный концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича с исполнением симфонии № 6 Чайковского в день ее премьеры. А на сцене был объединенный симфонический оркестр двух столиц", – сказал артист.

Башмет добавил, в его состав вошли музыканты государственного симфонического оркестра "Новая Россия" из Москвы и заслуженного коллектива России, оркестра Петербургской филармонии.

Экспозицию "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" посетили уже более 150 тысяч человек. На ней представлены иконы, создание которых датировано XV–XVII веками, пейзажи старинной и современной Москвы, исторические сюжеты разных эпох. Также в состав выставки включили портреты известных людей, которые внесли вклад в развитие города.

