26 ноября, 17:44

Выставку Русского музея на ВДНХ посетили более 150 тысяч человек

Фото: пресс-служба ВДНХ

Более 150 тысяч человек посетили экспозицию "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" за время ее работы, передает портал мэра и правительства столицы.

"Благодаря этому уникальному собранию можно проследить, как менялся облик столицы на протяжении разных эпох", – сказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, экспозиция стала своего рода культурным проводником между Москвой и Санкт-Петербургом, из которого привезли более 100 экспонатов Государственного Русского музея.

150-тысячным посетителем экспозиции стала педагог начальных классов школы № 2048 Людмила Филимонова. Она пришла познакомиться с выставкой в рамках экскурсии вместе со своим классом. Филимонова получила в подарок от ВДНХ каталог экспозиции. Также учителю и ученикам вручили билеты на каток.

На экспозиции представлены иконы, создание которых датировано XV–XVII веками, пейзажи старинной и современной Москвы, исторические сюжеты разных эпох. Также в состав выставки включили портреты известных людей, которые внесли вклад в развитие города.

По словам посетителей, на экспозиции время пролетает незаметно, а яркие впечатления остаются надолго. Также записи в книге отзывов свидетельствуют, что большинство гостей открыли для себя что-то новое.

Выставка находится в павильоне №1 "Центральный". Посетить экспозицию можно до 1 февраля 2026 года по регистрации.

Экспозиция "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" стартовала в Москве 6 сентября. Ее торжественно открыли мэр столицы Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова. Также в церемонии приняла участие гендиректор Русского музея Алла Манилова. Она отметила, что это самая крупная презентация собрания учреждения за всю его историю.

На выставке представлены 104 картины и 11 скульптур в четырех тематических разделах: "Старая Москва", "Новая Москва", "Москва – Столица" и "Москвичи".

