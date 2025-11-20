Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 17:40

Город

В Биокластере на ВДНХ пройдут обзорные экскурсии и квест с роботом-гидом

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

На ВДНХ в Биокластере организуют обзорные экскурсии и интерактивные квесты с роботом-гидом в эти выходные, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Площадками мероприятий станут павильоны № 29 ("Цветоводство и озеленение") и № 31 ("Геология"). Москвичи смогут посетить их в рамках проекта Биологического музея имени К.А. Тимирязева.

В павильоне № 29 пройдет обзорная экскурсия по выставке "Морфогенез. Третья природа". Она начнется 23 ноября в 14:00. Гости увидят экспозицию, в которой сочетаются живые экзотические животные и работы современных художников. На выставке будут представлены пауки-птицееды, палочники, различные рептилии и тропические растения. Также посетители увидят картины, посвященные миру природы, художников Дмитрия Каварги, Аристарха Чернышева и Олега Макарова.

На этой же площадке гости могут познакомиться с проектом "Русская античность". Ее автором является художник Василий Козловский. По его словам, проект воплощает в себе отношение к архитектурному наследию ВДНХ и растительным мотивам.

Интерактивные квесты "Профессор Земелькин против Злодеуса" с участием робота-гида пройдет 22 и 23 ноября в павильоне № 31. В рамках мероприятий гостям придется восстановить формулу жизни, которой нанес вред злодей Злодеус.

Посещение квестов и обзорных экскурсий будет осуществляться по входным билетам. Купить их можно будет на сайте bilet.mos.ru или в кассах павильонов.

Ранее стало известно, что торжественное открытие ледового катка пройдет на ВДНХ 28 и 29 ноября. В рамках мероприятия пройдет традиционная праздничная программа. Площадь ледового катка составляет более 20 тысяч квадратных метров.

Читайте также


город

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика