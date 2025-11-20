В Биокластере на ВДНХ пройдут обзорные экскурсии и квест с роботом-гидом

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

На ВДНХ в Биокластере организуют обзорные экскурсии и интерактивные квесты с роботом-гидом в эти выходные, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Площадками мероприятий станут павильоны № 29 ("Цветоводство и озеленение") и № 31 ("Геология"). Москвичи смогут посетить их в рамках проекта Биологического музея имени К.А. Тимирязева.

В павильоне № 29 пройдет обзорная экскурсия по выставке "Морфогенез. Третья природа". Она начнется 23 ноября в 14:00. Гости увидят экспозицию, в которой сочетаются живые экзотические животные и работы современных художников. На выставке будут представлены пауки-птицееды, палочники, различные рептилии и тропические растения. Также посетители увидят картины, посвященные миру природы, художников Дмитрия Каварги, Аристарха Чернышева и Олега Макарова.

На этой же площадке гости могут познакомиться с проектом "Русская античность". Ее автором является художник Василий Козловский. По его словам, проект воплощает в себе отношение к архитектурному наследию ВДНХ и растительным мотивам.

Интерактивные квесты "Профессор Земелькин против Злодеуса" с участием робота-гида пройдет 22 и 23 ноября в павильоне № 31. В рамках мероприятий гостям придется восстановить формулу жизни, которой нанес вред злодей Злодеус.

Посещение квестов и обзорных экскурсий будет осуществляться по входным билетам. Купить их можно будет на сайте bilet.mos.ru или в кассах павильонов.

Ранее стало известно, что торжественное открытие ледового катка пройдет на ВДНХ 28 и 29 ноября. В рамках мероприятия пройдет традиционная праздничная программа. Площадь ледового катка составляет более 20 тысяч квадратных метров.