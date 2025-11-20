Форма поиска по сайту

20 ноября, 13:18

Город

Торжественное открытие катка на ВДНХ пройдет 28–29 ноября

Фото: пресс-служба ВДНХ

Торжественное открытие катка на ВДНХ состоится 28–29 ноября, сообщила первый заместитель генерального директора выставки Елена Жук.

По ее словам, в эти даты запланирована традиционная праздничная программа. Одновременно с этим в текущем году на ВДНХ стартует уже 11-й сезон катания на коньках, обратила внимание Жук.

"Более 20 тысяч квадратных метров – площадь ледовой поверхности, и единовременно каток вмещает более 5 тысяч гостей", – отметила она.

Ключевыми событиями зимнего сезона станут тематические мероприятия, посвященные Всероссийскому дню хоккея, новогодней ночи, а также Рождеству и Масленице.

Воспользоваться катками горожане также смогут на площадках "Московских сезонов". Всего их откроется 26, причем они будут расположены не только в центре столицы, но и в нескольких округах города, в том числе в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки.

Катки будут открыты в будние дни с 11:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. Для посещения необходимо зарегистрироваться на сеанс через сервис "Мосбилет".

Монтажные работы перед запуском катка завершаются на ВДНХ

