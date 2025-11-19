На выставке Русского музея на ВДНХ показали деловую Москву прошлых лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На выставке Русского музея на ВДНХ "Образ Москвы в русском искусстве" посетители могут увидеть произведения, которые рассказывают о промышленной, торговой и ремесленной жизни города. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Там представлена картина "Вид Красной площади в Москве" французского живописца Жерара Делабарта. Художник изобразил торговые ряды XVIII века, по которым ходят извозчики и купцы. Он смог передать атмосферу экономического центра города.

Также гости экспозиции могут увидеть картину "Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века" Аполлинария Васнецова. На ней изображены московские торговцы и ремесленники.

А будни малого бизнеса XX века показал Юрий Пименов в работе "Обыкновенное утро". На картине изображена девушка, которая моет витрину. Эдуард Браговский же в своей картине "Москва трудовая" передал атмосферу индустриального города с его заводами.

Экспозиция показывает, что предпринимательство всегда было частью жизни Москвы. На выставке посетители могут увидеть отражение экономических процессов на полотнах живописцев.

Отмечается, что посетить выставку можно ежедневно с 11:00 до 21:00, кроме понедельника. Вход открыт до 20:00.

