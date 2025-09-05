Собянин и Любимова открыли уникальную выставку Русского музея на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея".

Как отметил мэр, ВДНХ продолжает развиваться. В настоящее время там создан крупнейший музейный комплекс страны. Всего – более 30 музеев.

"Мы закончили реставрацию "Центрального" павильона и вдохнули в него новую жизнь. Эта новая жизнь открывается таким замечательным проектом вместе с Русским музеем", – рассказал он.

Градоначальник поблагодарил Любимому за содействие в организации выставки. По его словам, шедевры Русского музея, посвященного Москве, впервые оказались в столице.

"Эти картины, они просто переместились в то место, где, собственно, создавались. Это огромное событие", – подчеркнул Собянин.

Он пригласил горожан посетить выставку, которая будет работать с 11:00 до 21:00 во все дни, кроме понедельника, до февраля 2026 года. Мэр выразил надежду, что экспозиция будет одной из самых посещаемых.

"Мы начинаем организовывать целый ряд проектов с крупнейшими российскими музеями, международных проектов с музеями Китая, Индии, Бразилии, Мексики. Это, конечно, вдохнет еще новую жизнь нашему музейному делу. Спасибо вам огромное", – добавил он.

В свою очередь, глава Минкультуры указала на уникальность и масштаб выставки. Она отметила важность того, что появляются такие мощные просветительские проекты.

В открытии выставки приняла участие и гендиректор Русского музея Алла Манилова. По ее словам, это первая крупная презентация учреждения за всю его историю.

"Эта выставка – это не плод межмузейного сотрудничества. Произведениями Русского музея трудно удивить в Москве, потому что прямо сегодня их можно увидеть в нескольких музеях. <…> Но здесь ситуация особая. Мы работали напрямую с правительством Москвы и с командой ВДНХ над этим проектом, как специальным проектом ко Дню Москвы и как важным посланием для москвичей", – заявила Манилова.

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" включает в себя 104 картины и 11 скульптур. Всего в ней четыре раздела: "Старая Москва", "Новая Москва", "Москва – Столица" и "Москвичи". Каждый из них посвящен определенному периоду преобразования города, а последний знакомит гостей с выдающимися жителями столицы XX века.

В рамках показа произведения "оживят" с помощью технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта. Это затронет полотна "Старая Москва. Улица в Китай-городе" Аполлинария Васнецова, "Степан Разин" Василия Сурикова и другие.

