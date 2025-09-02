Картина XVII века "Мадонна с Младенцем" представлена в Пушкинском музее

Фото: телеграм-канал "Пушкинский музей"

Картина XVII века "Мадонна с Младенцем" художника Джованни Франческо Барбьери, прозванного Гверчино, представлена в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, сообщили в пресс-службе учреждения.

Долгое время картина считалась утраченной, а в музейном пространстве показывается впервые за почти 100 лет. "Мадонна с Младенцем" является заключительной частью проекта "Новые шедевры Пушкинского".

В музее рассказали, что картина относится к периоду зрелого творчества Гверчино.

"В ней встречаются характерные для работ того времени тип лица Мадонны, легкий наклон головы и мягко написанные глубокие тени. Мастерство художника проявилось в аранжировке складок, увлекающих причудливой игрой и наполняющих картину движением внутренней жизни", – указано в описании экспоната.

С 1811 года он принадлежал супруге Наполеона императрице Жозефине, а после ее смерти полотно унаследовала ее дочь Гортензия. В России работа появилась благодаря Александру I, который купил ее для Императорского Эрмитажа.

Через 42 года картина появилась в Москве в коллекции Румянцевского музея. Его расформировали в 1942 году, после чего работа исчезла с поля зрения. С середины 1980-х картина находилась в собрании Ильи Глазунова, а в Пушкинский музей поступила от его дочери Веры Глазуновой.

Увидеть "Мадонну с Младенцем" посетители смогут до 14 сентября.

