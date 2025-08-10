Сергей Собянин рассказал о сохранении уникальных артефактов в музеях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 1,9 миллиона предметов хранят столичные музеи, выставочные залы и школы искусств. Многие из них являются уникальными артефактами, связанными с известными поэтами, писателями, музыкантами и историческими событиями, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В Музее Михаила Булгакова хранится секретер, за которым он работал над романом "Мастер и Маргарита". Секретер подарила писателю его супруга в 1934 году.

В музее-заповеднике "Коломенское" находится книга "Апостол", выпущенная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в 1564 году. В Государственном музее А. С. Пушкина можно увидеть локон поэта и первый прижизненный портрет, на котором Пушкин изображен в возрасте 3 лет, а Дом-музей Марины Цветаевой получил в дар единственный написанный с натуры живописный портрет поэтессы, выполненный художницей Магдой Нахман.



Московские школы искусств также хранят уникальные ценности. Например, в детской школе искусств имени С. Т. Рихтера можно посмотреть работы музыканта, фотографии с автографами и вещи из его личного архива. Главными в коллекции являются мантия и бархатная шапочка Рихтера.



Детская музыкальная школа имени Д. Д. Шостаковича МГОДШИ "Кусково" хранит подлинную рукопись композитора "Экспромт" для альта, а в детской музыкальной школе имени М. Л. Таривердиева есть ученический билет композитора и оригинал зачетной ведомости.



"Сохранение таких уникальных предметов – важная часть работы столичных музеев, выставочных залов и школ искусств. Каждый экспонат – не просто музейная редкость, а живая частица истории, способная пробудить интерес и уважение к нашей культуре", – указал Собянин.

