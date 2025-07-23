Собянин: в мастерской Федора Конюхова будет открыт городской музей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил, что дом-музей путешественника Федора Конюхова, расположенного на Садовнической улице на острове Балчуг, станет городским музеем.

В ходе посещения здания вместе с самим Конюховым мэр напомнил о намерении последнего передать музей городу. Градоначальник назвал учреждение уникальным местом и заверил, что столичные власти будут поддерживать его в хорошем состоянии.

"Мы делаем это для вас, чтобы ваш подвиг, ваши свершения совершенно уникальные были сохранены и чтобы подрастающее поколение училось тому, что вы сделали. Самое главное в этом музее – это ваш подвиг, ваше жизнелюбие, ваша энергия", – подчеркнул Собянин.



В ответ путешественник выразил желание сделать музей открытым для всех желающих. Он также сообщил о своих планах проводить в нем встречи и делиться историями о экспедициях.

"Мы долго вели переговоры с департаментом культуры города Москвы, и я бы хотел передать музей городу, чтобы его могли посещать дети. Я очень люблю Москву, потому что у нее есть душа", – пояснил Конюхов.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы добавляется, что дом-музей Федора Конюхова открылся в 2000 году. В то время путешественник получил это здание в свое распоряжение как член Московского союза художников для создания творческой мастерской.

Теперь здесь расположен экспедиционный штаб Конюхова. Также там хранятся его картины, книги, фотографии и коллекция артефактов. Помимо этого, в музее представлены лодка "Тургояк", гондола сверхвысотного шара и другие средства передвижения.

Вместе с тем вокруг музея установлены скульптуры и большая экспозиция корабельных якорей разных размеров. Кроме того, здесь можно увидеть колокола, якорные цепи, штурвалы и альпинистские ледорубы. Последние ремонтные работы в здании проводились в 2024–2025 году.

Последнее на данный момент путешествие Конюхова началось 1 декабря 2024 года в Южной Америке на весельной лодке "Акрос". Он планировал пройти через Южный океан до Австралии за 200 дней. Для достижения цели ему требовалось грести приблизительно по 15 часов в день.

Однако экспедиция осложнялась сильными штормами, из-за которых лодка постоянно переворачивалась и получала повреждения. В конце марта 2025 года было принято решение досрочно завершить переход из-за поломки судна. Конюхова успешно эвакуировали на борт корабля.

Тем не менее во время перехода он стал первым человеком в истории, который смог пересечь южную часть Атлантического океана на весельной лодке.