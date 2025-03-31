Путешественник Конюхов в ходе экспедиции потерял 15 кг

Фото: телеграм-канал "Федор Конюхов"

Путешественник Федор Конюхов похудел на 15 килограммов в ходе 115 дней экспедиции на весельной лодке. Об этом сообщает телеграм-канал штаба экспедиции.

По его словам, так сильно он худел лишь три раза – в 2000 году, когда бежал в гонке на собачьих упряжках через Аляску, в 2012 году после восхождения на Эверест и в 2013 году, когда он шел через Северный Ледовитый океан от Северного полюса до Канады на лыжах и собачьей упряжке.

"Первую ночь спал на ровной кровати и на белых простынях. Горячий душ, белые простыни, просторная каюта, никакой качки и кровать – это роскошь. Это какой-то другой мир", – приводятся слова путешественника.

Также Конюхов привыкает к азиатской еде, так как для него в ней много специй, вкусов и очень остро, в отличие от сублимированных продуктов, которые он употреблял в ходе экспедиции.

"Буду разбирать свои дневники, начну работать над книгой. Мне есть что рассказать", – добавил он.

Одиночный переход на весельной лодке "Акрос" начался 1 декабря 2024 года в Южной Америке. Конюхов планировал пройти через Южный океан до Австралии за 200 дней. Для этого путешественнику было необходимо грести приблизительно по 15 часов в день.

Во время перехода он стал первым человеком в истории, который смог пересечь южную часть Атлантического океана на весельной лодке. Экспедиция осложнялась сильными штормами, из-за которых лодка постоянно переворачивалась и получала повреждения.

В конце марта 2025 года было принято решение досрочно завершить переход из-за поломки судна. Конюхова успешно эвакуировали на борт корабля.

