Москвичам рассказали, какие раритеты хранятся в усадьбе Кусково

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Картины известных художников, антикварная мебель и декоративные скульптуры хранятся в усадьбе Кусково. Об этом рассказал Сергей Собянин, передает "Газета.ру".

Мэр столицы напомнил, что усадьбе исполнилось 310 лет. Она появилась в 1750–1770 годах. В то время территорию усадьбы разделили на запрудную, центральную часть, где разместили регулярный парк, дворец и павильоны, и английский пейзажный парк "Гай". До нынешних дней сохранилась центральная часть усадьбы с мраморной скульптурой, прудами, каналами и архитектурными памятниками. Ежегодно это место посещает более миллиона человек.

"Мы бережно относимся к наследию и стараемся сохранить все, что дошло до нас. Поэтому в последние годы в усадьбе Кусково ведется комплексная реставрация. Уже обновили регулярный парк, фасады дворца, Голландского и Итальянского домиков, павильон "Грот", обелиск, колонны со статуей Минервы. В 2022 году завершились реабилитация и благоустройство лесопарка. Сейчас идут работы в Швейцарском домике", – отметил мэр столицы.

Сегодня в Кусково проходит много разных мероприятий. Среди них выставки, городские акции и фестивали. Кроме того, на территории усадьбы находится единственный в России Музей керамики.

Стол с панорамой и комод Марии Антуанетты

Одним из главных экспонатов усадьбы Кусково считается стол для нот и гравюр, который хранится в экспозиции кабинета-конторочки. Его создал во второй половине XVIII века выдающийся мастер техники маркетри Никифор Васильев. Такой вид инкрустации по дереву пришел в Россию из Франции и сразу получил признание.

При работе в технике маркетри мастера выкладывали мозаику из цветных пород дерева на тонкий лист древесины. Чаще всего для декорирования использовались дуб, красное дерево, карельская береза, чинара, орех и палисандр. Отдельное внимание уделялось деталям. Катающиеся в лодке люди, извозчики на лошадях и другие части панорамы выложены с удивительной четкостью.

Кроме стола, во Дворце усадьбы гости могут увидеть комод Марии Антуанетты, который появился благодаря старанию известного краснодеревщика Фердинанда Швердфегера. Автор сделал его в 1788 году и долгое время комод был частью комплекта для спальни Малого Трианона в Версале, куда также входили стол и консоль, декорированные бронзовой фурнитурой. В 1932-м комод пополнил коллекцию музея вместе с коллекциями фарфора и керамики.

Портреты Екатерины II, калмычки Аннушки и Прасковьи Жемчуговой

Кроме уникальных предметов мебели посетители усадьбы могут насладиться редким тканым портретом Екатерины II. Его выполнил Василий Фирсов на Петербургской мануфактуре, следуя оригиналу Пьетро Ротари. Свою работу мастер подписал "Работалъ Василеi.Фирсовъ 1766 года".

Также в коллекции есть портрет работы Ивана Аргунова от 1767 года, где изображена калмычка Аннушка, воспитанница графини Варвары Шереметевой. Она держит в руках гравированный портрет своей хозяйки в память о ней.

Сын художника, Николай Аргунов, спустя 30 лет запечатлел на холсте возлюбленную Николая Шереметева. Ее завали Прасковья Жемчугова. Она была оперной певицей и актрисой, впоследствии стала женой графа и подарила ему наследника. Портрет художник закончил после смерти женщины в 1803 году.

Кухарка и Мадонна

Картина "Хозяйка на кухне" считается одной из ценнейших в экспозиции музея. Его написал Корнелис Якобс Делфф в первой половине XVII века. Картина украшала кухню Голландского домика при жизни Шереметевых. Спустя столетие полотно отреставрировали, на что меценаты и москвичи пожертвовали 1 миллион 184 тысяч рублей.

Работа художника Тозини Микеле хранится в Картинной Дворца в собрании "Мадонны с младенцем". Кроме холста флорентийского художника в коллекции также можно увидеть творения Джорджо Вазари, который знаменит по фрескам Зала Пятисот в Палаццо Веккио.

Сокровища Итальянского домика

В Итальянском домике представлены работы голландских, фламандских, немецких, итальянских и французских мастеров. Среди самых известных полотен – "Сапожник в Риме" кисти Иоганнеса Лингельбаха, XVII век. Живописец стремился отразить жизнь простых, часто нищих людей. Также на экспозиции можно увидеть работу венецианского автора Пьетро Негри "Время побеждает любовь", датируемую XVII веком.

Кроме того, в Итальянском домике на выставке "Бисерные истории" можно полюбоваться гостиным столиком с бисерной столешницей, который создал немецкий мастер Иоганн Михаэль ван Зелов в XVIII веке. Предметов мебели, декорированных в подобной технике, в России больше не обнаружилось, благодаря чему экспонат признан уникальным.

Футляр для органа и гротическая скульптура

В Малиновой гостиной Дворца представлен футляр для органа. Его изготовили в московской мастерской французского резчика Павля Споля в 1790 годах. В верхней части футляра были установлены часы с курантами в медном золоченом корпусе, однако в 1812 они были утрачены. Также, его передние стенки изначально были застеклены, а на сам футляр украшен сохранившейся золоченой резьбой.

Другой ценный экспонат гостиной – гротические декоративные скульптуры. Аналогов этим произведениям искусства в России нет. Часть экспонатов выполнена из глины в технике формования, часть вырезана из цельных стволов дуба и покрыта слоем левкаса. Ранее они были элементами интерьера павильона Грот и камерного садика около Итальянского домика.

Посетить усадьбу Кусково и увидеть перечисленные экспонаты можно 9 августа. Кроме выставок, в музее пройдет тематическая лекция об утраченных архитектурных памятниках и сохранившихся редких предметах. Также желающие смогут принять участие в бесплатной экскурсии и посетить выставку фотографий усадьбы, которые были сделаны в 1883 году.

Помимо этого 17 августа состоится музыкально-театральное представление в музее-заповеднике "Царицыно" в честь его 250-летия. Также там идет выставка "1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы" о пребывании императрицы в столице в 1775 году.