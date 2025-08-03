В музее-заповеднике "Царицыно" состоится музыкальное представление к 250-летию усадьбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музыкально-театральное представление в честь 250-летия музея-заповедника "Царицыно" пройдет 17 августа, передает портал мэра и правительства Москвы.

"В августе 1775 года императрица купила у князя Сергея Кантемира село Черная Грязь и переименовала его в Царицыно. Она была очарована красотой местности. С тех пор музей-заповедник ежегодно отмечает эту дату праздничными мероприятиями", – говорится в сообщении.

Кроме того, 17 августа завершится выставка "1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы" о пребывании императрицы в столице в 1775 году. В этот день гости усадьбы смогут увидеть символический отъезд Екатерины Великой из "Царицыно".

Программа мероприятий начнется в 11:00 с оперы "Геракл и златой апельсин" у Оперного дома. Далее посетителей ждет торжественный "выход императрицы" из Большого дворца (в 12:30 и 18:00), танец эпохи барокко и выступление хора.

Также у Третьего кавалерского корпуса пройдут оперные партии и импровизированный бал. Завершится мероприятие праздником напротив Хлебного дома, где будут показаны элементы конной выездки и дрессуры.

Между тем 18 ландшафтных композиций представят на фестивале исторических садов в "Царицыно", который пройдет с 22 по 31 августа. Как сообщили в пресс-службе организаторов, посетители смогут увидеть 11 конкурсных работ и 7 спецпроектов на тему "Сады и наука", которые образно покажут, как изучение природы помогает совершать научные открытия, разрабатывать новые технологии, материалы и другое.

