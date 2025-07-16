Масштабный автофестиваль "ПроДвижение" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Автомобильный фестиваль "ПроДвижение" состоится 2 и 3 августа на главной выставке страны, сообщает пресс-служба ВДНХ.

В Нальчикском сквере представят лучшие модели от ведущих мировых производителей. Всего на выставке можно будет увидеть свыше 50 машин разных марок и эпох, включая как классические ретроавтомобили, так и спорткары.

В их числе будут представлены культовые автомобили "золотой эры" Mercedes-Benz и BMW, спорткары из США Corvette и Mustang, японские раллийные машины Subaru и Mitsubishi, а также представители марок Ferrari, Lamborghini и Maserati.

Также на выставке ожидаются выступления музыкантов – участников проекта "Уличный артист в парках". У входа в парк аттракционов "Орион" гости фестиваля увидят уникальные лоурайдеры – машины с низкой посадкой, необычными дизайном и техническими решениями. Кроме того, горожане и гости столицы смогут посетить тематические фуд-траки.

Москвичей и туристов также пригласили на городские соревнования по симрейсингу – гонкам на симуляторах в реалистичных условиях. Мероприятия проходят в рамках проекта "Лето в Москве". Принять участие можно на территории летнего клуба "Москва" на Тверском бульваре.

