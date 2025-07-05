"Лето в Москве" предлагает посостязаться в гонках на виртуальных болидах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Летний клуб "Москва" на Тверском бульваре проводит городские соревнования по симрейсингу – гонках на симуляторах в реалистичных условиях. Участвовать в них могут все желающие, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие организуется в рамках проекта "Лето в Москве".

Профессиональные гоночные симуляторы построены на базе современной аппаратуры. Это позволяет участникам ощутить поведение автомобиля на трассе. Результаты заезда фиксируются системой, которая обрабатывает данные в реальном времени. После этого их публикуют на специальной онлайн-платформе.

Подобные симуляторы находятся в числе самых любимых жанров у игроков. Спрос на игровые установки и программное обеспечение в этом сегменте за последнее время вырос вдвое.

Развитие городской киберспортивной инфраструктуры имеет стратегическое значение. Пилоты, которые сейчас выступают на глобальной арене, начинали свой путь на столичных мероприятиях.

Регистрация на гонки проходит перед началом заезда.

Проект "Лето в Москве" в июле предлагает жителям и гостям столицы насыщенную программу. Кроме крупных фестивалей, на выходных будут проходить различные мастер-классы, а на сценах выступят музыкальные и театральные коллективы для всей семьи.

В частности, с 5 по 20 июля по субботам и воскресеньям Тверская площадь станет творческой мастерской под открытым небом.

