Окружные площадки проекта "Лето в Москве" подготовили программу до конца июля

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Проект "Лето в Москве" предлагает насыщенную программу в июле. Кроме крупных фестивалей, на выходных будут проходить различные мастер-классы, а на сценах выступят музыкальные и театральные коллективы для всей семьи, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Например, с 5 по 20 июля по субботам и воскресеньям Тверская площадь станет творческой мастерской под открытым небом. В 13:00 и 17:00 юные гости смогут изготовить собственного воздушного змея, а в 14:00 и 18:00 можно будет смастерить и раскрасить рыбку-витраж.

В 15:00 на мастер-классе "Стеклянная сказка" покажут, как из множества цветных элементов создать картинку-мозаику из природных материалов. В 16:00 расскажут об истории оберега "Ловец солнца" и научат делать его из природных материалов.

До 27 июля по выходным на пересечении улиц Молодцова и Сухонской будет проходить летний кружок творчества. В 14:00 по субботам (5, 12, 19 и 26 июля) можно будет расписать деревянный подсвечник, в 16:00 – солонку и перечницу, в 17:00 – поднос, а в 18:00 – деревянную расческу.

Также в 13:00 состоится мастер-класс по украшению кухонного полотенца штампами с изображениями летних яблок, в 15:00 гостям предлагают нарисовать летнее поле на картинке. Этот же мастер-класс будет проходить по воскресеньям в 13:00.

По воскресеньям (6, 13, 20 и 27 июля) в 14:00 можно будет смастерить шкатулку с летним декором, в 15:00 оформить разделочную доску в русском стиле, в 16:00 раскрасить миниатюрный стульчик для дома.

В 17:00 состоится мастер-класс по созданию объемной глиняной вазы с узорами, а в 18:00 покажут, как расписать деревянный брусок в виде сердца.

В июля в Куркине пройдет серия мастер-классов "Лето на даче", во время которых научат украшать загородные дома и участки.

В 13:00 5 июля все желающие в технике кукольной миниатюры создадут макет дачного дизайна. Расписывать вазы для летнего сада научат 6 июля в 14:00. Уже 12 июля в 17:00 гостям помогут сшить чехол для книги с летним принтом, а 13 июля в 15:00 можно будет нарисовать картинку на мини-холсте.

В проезде Серебрякова помогут пополнить яркими предметами коллекцию аксессуаров для тренировок. Уже в эту субботу, 5 июля, в 13:00 покажут, как сшить коврик для спортивных занятий. В воскресенье, 6 июля, в это же время помогут изготовить сумку для кроссовок, а в 15:00 посетители распишут бутылку для фитнеса. На следующей неделе, 12 июля, в 16:00 все желающие создадут дневник спортивных достижений, а в то же время 16 июля смастерят скакалку.

Любители путешествий могут отправиться на площадку на Стартовой улице. Уже в эту субботу, 5 июля, в 15:00 гости сошьют подушку для длительных поездок, а 6 июля, в воскресенье, в 13:00 будут декорировать чехол для наушников. 12 июля в 14:00 пройдет мастер-класс по росписи емкости для летних напитков, а 13 июля в 17:00 можно будет создать дневник путешествий.

Каждые субботу и воскресенье июля на Краснодарской улице будут проходить мастер-классы на пляжную тему. В ближайшие выходные (5 и 6 июля) в 13:00 состоится сборка и роспись лего-моделей "Отдых на пляже" и "Подводный батискаф". Раскрасить маркерами пляжную сумку можно будет 12 июля в 14:00 и 27 июля в 16:00. Как задекорировать водонепроницаемый чехол для телефона покажут 13 июля в 14:00 и 26 июля в 15:00.

Мастер-классы также состоятся 19 июля в 16:00 и 20 июля в 15:00. В первый день каждый участник распишет декоративную тарелку маркерами по керамике, а во второй день – раскрасит стеклянный стакан с трубочкой летними узорами.

На сценах окружных площадок покажут детские спектакли московских театров:

5 июля в 16:00 на Профсоюзной улице – "Про Иванушку" (театр "Маска");

– "Про Иванушку" (театр "Маска"); 6 июля в 16:00 на Авиационной улице – "Королевский крокет" (театр "Хэппи пипл");

– "Королевский крокет" (театр "Хэппи пипл"); 6 июля в 16:00 на улице Перерве – "Девочка-Дюймовочка" (театр "Парабазис");

– "Девочка-Дюймовочка" (театр "Парабазис"); 12 июля в 16:00 в Олимпийской Деревне – "Сказки из сундучка" ("Скоморошкин театр");

– "Сказки из сундучка" ("Скоморошкин театр"); 19 июля в 17:15 на Коптевском бульваре – "Морская принцесса" (театр "Парабазис").

На Тверской площади 5 июля в 17:00 можно послушать народные песни в исполении артистов шоу-группы "Руско", а в 19:15 музыкант Вахтанг представит битбокс и рэп. На этой же площадке 6 июля в 17:00 споет фолк-певица Анна Сизова в сопровождении шоу-балета "Этно-лето", а в 19:15 сыграет рок-группа "ЛЕО".

Сценическую программу июльских выходных в музее-заповеднике "Коломенское" откроет певица Маша Кольцова, она выступит 5 июля в 17:00. В 19:15 выступит группа Sunny. Музыкальный филосов Свят Шаталов выйдет на сцену в 17:00 6 июля, а в 19:15 выступит певица и модель Татьяна Магидова.

Песни дуэта "Римские" можно послушать 5 июля в 17:00 в Зеленограде, а на Матвеевской улице 6 июля в 17:00 выступит Виктория Барс.

Ранее стало известно, какую программу приготовили в кинопарке "Москино" ко дню рождения поэта Сергея Есенина. Мероприятия пройдет 5 и 6 июля. Например, 5 июля на площадке "Театр Гонзаги" пройдут показы спекталя "Изадора", а 6 июля с песнями на стихи поэта выступит музыкальный коллектив "Завтра".