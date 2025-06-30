Спортивный фестиваль пройдет в "Лужниках" в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивный фестиваль "Игры Москвы" пройдет в субботу, 5 июля, с 11:00 до 18:00 на территории Северного спортивного центра в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Мероприятие состоится при поддержке столичного департамента спорта в рамках празднования Дня московского спорта. Гостей приглашают на встречи с известными спортсменами, мастер-классы, соревнования и коллективные тренировки по стретчингу.

Например, для семей с детьми в возрасте от 6 до 15 лет проведут серию эстафет "Мама, папа, я!", в рамках которой гости смогут поучаствовать в соревнованиях и веселых конкурсах на скорость и координацию. Каждому будут вручены памятные призы.

Кроме того, для клиентов и сотрудников московских фитнес-клубов, а также спортсменов-любителей организована полоса препятствий "Московские функциональные игры". Им предстоит пройти силовые и функциональные испытания.

Для начинающих запланирована спецпрограмма "Юные титаны", испытания которой схожи с теми, что были в телевизионной программе "Титаны". Спортсменам предстоит пройти адаптированную полосу препятствий и задания на ловкость, силу, выносливость и координацию. Всех участников этого соревнования поделят на три категории: от 14 до 15, от 16 до 17 и от 18 до 23 лет. В каждой группе будут выбраны победители, которым вручат награды.

Также под руководством судей пройдут открытые чемпионаты по мас- и армрестлингу, жиму лежа и подъему бицепса. Зрители смогут понаблюдать на профессиональной арене не только за поединками, но и за показательными выступлениями чемпионов. В каждом турнире участники поборются за крупный призовой фонд.

На мероприятия приглашены именитые спортсмены: российский борец греко-римского стиля Роман Власов, лыжник Никита Крюков, хоккеист Илья Ковальчук, победитель второго сезона телепроекта "Титаны" Николай Бобылев и многие другие. Они проведут мастер-классы, раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими.

Вход на мероприятия фестиваля, который проходит в рамках проекта "Лето в Москве", свободный. Для участия нужно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте.

Между тем в столичном Парке Горького завершился финал соревнований по пляжному волейболу среди школьных и студенческих спортивных клубов. Мероприятие объединило более 200 команд юношей и девушек от 14 до 18 лет.

Команда "Арктика" школы № 1799 стала лучшей среди девушек 17–18 лет. Среди юношей этой же возрастной категории первое место заняли спортсмены из спортклуба (ШСК) "Фаворит" школы № 1861 "Загорье". Среди девушек 14–16 лет лучшими стали волейболистки ШСК "Эволюция" школы № 2127, а лидером среди юношей стала команда ШСК "Измайлово" школы № 1811.