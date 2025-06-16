Бесплатные спортплощадки открылись в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Для жителей столицы доступны бесплатные современные спортивные площадки, которые открылись под открытым небом в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент спорта.

Люди могут заниматься на площадках различными видами спорта: падел-теннисом, пляжным волейболом, настольным теннисом и скейтбордингом. Также предусмотрены зоны отдыха с гамаками. Каждая площадка является особым местом, которое учитывает интересы граждан разных возрастов и уровней подготовки, отметили в пресс-службе департамента.

Например, около станции метро "Третьяковская" есть два корта для падел-тенниса. В Лаврушинском переулке расположены три стола для настольного тенниса, а в торговом центре "Атриум" – два. У станции метро "Улица 1905 года" горожане могут найти площадку для пляжного волейбола с песчаным покрытием.

Спортплощадки доступны для посещения со вторника по пятницу с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 21:00. Понедельник – технический день, поэтому они будут закрыты.

Для занятий падел-теннисом и пляжным волейболом для удобства жителей организаторы сделали предварительную регистрацию из-за ограниченного количества мест. Все остальные активности доступны без записи. Расписание мероприятий опубликовано на сайте проекта.

В Южном спортивном ядре комплекса "Лужники" 28 и 29 июня пройдет марафон тренировок. В нем могут поучаствовать как опытные, так и начинающие поклонники здорового образа жизни. Для юных посетителей подготовлена спецпрограмма, включающая в себя спортивные и развлекательные мероприятия.