Почти 200 тысяч москвичей приняли участие в проекте "Спортивные выходные"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве с 2020 года реализуется проект "Спортивные выходные". За это время было проведено более 12 тысяч тренировок офлайн, которые посетили 190 тысяч человек, рассказали Москве 24 в пресс-службе проекта.

Летний сезон проекта продлится до 7 сентября. Москвичи могут заниматься йогой, растяжкой и танцами, а также улучшить общую физическую подготовку.

Горожане особенно отмечают локации Южный ландшафтный парк на территории парка развлечений "Остров мечты", сад Технопарка в инновационном центре "Сколково" и парк 50-летия Октября. В этом году список пополнился новыми, в том числе площадками на Воробьевых горах и в зоне отдыха "Тропарево".

Для участия в занятиях нужно пройти предварительную регистрацию на сайте проекта или в одном из центров госуслуг "Мои документы".

Она открывается каждый четверг на предстоящие выходные. Кроме того, на сайте участники могут выбрать для себя локацию и узнать обо всех активностях в рамках проекта.

Также популярны и онлайн-занятия проекта "Спортивные выходные". В новом сезоне видео с уроками записали звезды Полина Гагарина, Алсу и Ассоль. Среди тем – общая физическая подготовка, йога и медитация.

Всего видеоуроки посмотрели уже более 1,2 миллиона человек. Записи доступны на сайте проекта, число уникальных пользователей которого достигло 55 тысяч человек. В центрах "Мои документы" интерес к проекту проявили более 37 тысяч москвичей.

Проект реализуется столичным департаментом спорта совместно с центрами госуслуг "Мои документы".

Между тем в рамках проекта "Лето в Москве" для москвичей проходят бесплатные спортивные мероприятия, рассказал ранее Сергей Собянин. К примеру, стартовал фестиваль городских видов спорта в парках.

Кроме того, проект "ГТО в парках" подготавливает москвичей к выполнению нормативов, а "Мой спортивный район" проводит тренировки на спортплощадках, в парках и на крышах районных центров "Место встречи".