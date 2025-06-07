Собянин рассказал, какие бесплатные спортивные мероприятия пройдут этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Лето в Москве" для москвичей проходят бесплатные спортивные мероприятия, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, уже стартовал фестиваль городских видов спорта в парках. Горожане могут участвовать в челленджах и взять напрокат спортинвентарь.

На более чем 50 площадках проводятся тренировки с инструкторами в рамках "Спортивных выходных". В программе: йога, растяжка, танцевальные и функциональные тренировки. Занятия у воды проходят в Серебряном Бору, Мещерском парке, Строгино Вейк Парке, у Школьного и Белого озер, в зонах отдыха "Левобережье" и "Тропарево".

"Шахматный сквер" работает для детей и взрослых в будни и выходные. Там организовывают мастер-классы, партии с гроссмейстерами и интерактивы, также там есть фотозоны и детские зоны, рассказал градоначальник.

Проект "ГТО в парках" подготавливает москвичей к выполнению нормативов, а "Мой спортивный район" проводит тренировки на спортплощадках, в парках и на крышах районных центров "Место встречи". Всего более 120 локаций.

Кроме того, на площадках Московского спорта горожане могут поиграть в волейбол, падел, настольный теннис, а также посетить скейт-парк. В рамках семейных спортивных игр проводятся турниры и мастер-классы по лазертагу, дартсу, стрельбе из лука, вышибалам на стадионе "Авангард", вблизи кинотеатра "Баку" и в зоне отдыха "Тропарево".

Вместе с этим, подчеркнул Собянин, в столице пройдут "СтритБАСкет-тур Москва", фестиваль "Две реки", День и Ночь Московского спорта, День физкультурника и другие спортивные мероприятия.

Между тем в Чертанове Южном планируется возвести новый спорткомплекс для занятий единоборствами. С просьбой о строительстве объекта к мэру обратился учитель физкультуры и спорта Вячеслав Аксенов.

В новом здании, со слов Собянина, должны появиться зал для единоборств, тренажерный зал, раздевалки и душевые. Рядом со спорткомплексом появится благоустроенная территория с зонами отдыха, беговыми и велодорожками, детскими и спортивными площадками, а также парковкой.