04 июня, 11:35Спорт
В столице пройдут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта "Лето в Москве"
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы
В столице в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут бесплатные тренировки, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
Например, 7 и 8 июня жители могут посетить занятия по волейболу, баскетболу и танцам. Такие тренировки повышают выносливость, способствуют снижению веса и улучшают общее состояние здоровья.
Во время занятий по волейболу горожане изучат основы игры, а также поучаствуют в товарищеских матчах. Тренировки состоятся по адресам:
- улица Алтайская, дом 7;
- улица Лухмановская, дом 15, корпус 1;
- Кременчугская улица, дом 3, корпус 2, строение 2;
- улица Столетова, дом 17;
- Зеленоград, корпус 1542;
- Зеленоград, корпус 354а;
- Керамический проезд, дом 71, корпус 1;
- Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1;
- улица Осташковская, дом 23;
- улица Абрамцевская, дом 30;
- улица Соколово-Мещерская, дом 36;
- улица Свободы, напротив дома 65;
- Краснопахорский район, квартал 49;
- улица Верхняя Красносельская, дом 34;
- улица Сущевский Вал, дом 56;
- Ореховый бульвар, владения 22–24;
- улица Болотниковская, дом 3, корпус 8;
- улица Генерала Кузнецова, дом 28, корпус 1;
- улица Академика Пилюгина, дом 1;
- улица Фотиевой, дома 14–18;
- улица Академика Виноградова, дом 12.
На занятиях по баскетболу жители отработают правильную технику ведения, передачи и броска мяча. Все желающие смогут присоединиться к занятиям на площадках по адресам:
- улица Большая Черкизовская, дом 23;
- улица Суздальская, дом 20, корпуса 1–3;
- улица Авиаторов, дом 5;
- Зеленоград, корпус 921а;
- улица Фестивальная, дом 4, корпус 3;
- проспект Мира, дома 161–163;
- улица Сухонская, дом 2, строение 1;
- улица Авиационная, дом 68;
- улица Радужная, дом 5;
- Большой Овчинниковский переулок, дом 11;
- улица Делегатская, дом 7, строение 1;
- улица Домодедовская, дом 22, корпус 3;
- Битцевский проезд, дом 12;
- улица Маршала Голованова, дом 4;
- Рязанский проспект, дом 2/1, корпус 5т;
- улица Нагорная, дом 29, корпус 4.
Помимо этого, для горожан подготовили танцевальные тренировки, которые сочетают в себе движения различных направлений: от хип-хопа до джаз-фанка. Такие упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, подтягивают фигуру и помогают снять стресс.
Занятия запланированы на более чем 50 площадках проекта "Спортивные выходные". Выбрать подходящую площадку, узнать расписание и записаться на тренировку можно на сайте.
Кроме того, в Москве начался летний сезон тренировок под открытым небом в сети районных центров "Место встречи". Жители могут бесплатно заниматься йогой, танцевальным фитнесом, растяжкой и зумбой. Занятия проводят профессиональные тренеры. Для участия необходима предварительная регистрация.
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