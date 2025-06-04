В столице пройдут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут бесплатные тренировки, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Например, 7 и 8 июня жители могут посетить занятия по волейболу, баскетболу и танцам. Такие тренировки повышают выносливость, способствуют снижению веса и улучшают общее состояние здоровья.

Во время занятий по волейболу горожане изучат основы игры, а также поучаствуют в товарищеских матчах. Тренировки состоятся по адресам:



улица Алтайская, дом 7;

улица Лухмановская, дом 15, корпус 1;

Кременчугская улица, дом 3, корпус 2, строение 2;

улица Столетова, дом 17;

Зеленоград, корпус 1542;

Зеленоград, корпус 354а;

Керамический проезд, дом 71, корпус 1;

Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1;

улица Осташковская, дом 23;

улица Абрамцевская, дом 30;

улица Соколово-Мещерская, дом 36;

улица Свободы, напротив дома 65;

Краснопахорский район, квартал 49;

улица Верхняя Красносельская, дом 34;

улица Сущевский Вал, дом 56;

Ореховый бульвар, владения 22–24;

улица Болотниковская, дом 3, корпус 8;

улица Генерала Кузнецова, дом 28, корпус 1;

улица Академика Пилюгина, дом 1;

улица Фотиевой, дома 14–18;

улица Академика Виноградова, дом 12.

На занятиях по баскетболу жители отработают правильную технику ведения, передачи и броска мяча. Все желающие смогут присоединиться к занятиям на площадках по адресам:



улица Большая Черкизовская, дом 23;

улица Суздальская, дом 20, корпуса 1–3;

улица Авиаторов, дом 5;

Зеленоград, корпус 921а;

улица Фестивальная, дом 4, корпус 3;

проспект Мира, дома 161–163;

улица Сухонская, дом 2, строение 1;

улица Авиационная, дом 68;

улица Радужная, дом 5;

Большой Овчинниковский переулок, дом 11;

улица Делегатская, дом 7, строение 1;

улица Домодедовская, дом 22, корпус 3;

Битцевский проезд, дом 12;

улица Маршала Голованова, дом 4;

Рязанский проспект, дом 2/1, корпус 5т;

улица Нагорная, дом 29, корпус 4.

Помимо этого, для горожан подготовили танцевальные тренировки, которые сочетают в себе движения различных направлений: от хип-хопа до джаз-фанка. Такие упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, подтягивают фигуру и помогают снять стресс.

Занятия запланированы на более чем 50 площадках проекта "Спортивные выходные". Выбрать подходящую площадку, узнать расписание и записаться на тренировку можно на сайте.

Кроме того, в Москве начался летний сезон тренировок под открытым небом в сети районных центров "Место встречи". Жители могут бесплатно заниматься йогой, танцевальным фитнесом, растяжкой и зумбой. Занятия проводят профессиональные тренеры. Для участия необходима предварительная регистрация.