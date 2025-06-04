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04 июня, 11:35

Спорт

В столице пройдут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут бесплатные тренировки, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Например, 7 и 8 июня жители могут посетить занятия по волейболу, баскетболу и танцам. Такие тренировки повышают выносливость, способствуют снижению веса и улучшают общее состояние здоровья.

Во время занятий по волейболу горожане изучат основы игры, а также поучаствуют в товарищеских матчах. Тренировки состоятся по адресам:

  • улица Алтайская, дом 7;
  • улица Лухмановская, дом 15, корпус 1;
  • Кременчугская улица, дом 3, корпус 2, строение 2;
  • улица Столетова, дом 17;
  • Зеленоград, корпус 1542;
  • Зеленоград, корпус 354а;
  • Керамический проезд, дом 71, корпус 1;
  • Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1;
  • улица Осташковская, дом 23;
  • улица Абрамцевская, дом 30;
  • улица Соколово-Мещерская, дом 36;
  • улица Свободы, напротив дома 65;
  • Краснопахорский район, квартал 49;
  • улица Верхняя Красносельская, дом 34;
  • улица Сущевский Вал, дом 56;
  • Ореховый бульвар, владения 22–24;
  • улица Болотниковская, дом 3, корпус 8;
  • улица Генерала Кузнецова, дом 28, корпус 1;
  • улица Академика Пилюгина, дом 1;
  • улица Фотиевой, дома 14–18;
  • улица Академика Виноградова, дом 12.

На занятиях по баскетболу жители отработают правильную технику ведения, передачи и броска мяча. Все желающие смогут присоединиться к занятиям на площадках по адресам:

  • улица Большая Черкизовская, дом 23;
  • улица Суздальская, дом 20, корпуса 1–3;
  • улица Авиаторов, дом 5;
  • Зеленоград, корпус 921а;
  • улица Фестивальная, дом 4, корпус 3;
  • проспект Мира, дома 161–163;
  • улица Сухонская, дом 2, строение 1;
  • улица Авиационная, дом 68;
  • улица Радужная, дом 5;
  • Большой Овчинниковский переулок, дом 11;
  • улица Делегатская, дом 7, строение 1;
  • улица Домодедовская, дом 22, корпус 3;
  • Битцевский проезд, дом 12;
  • улица Маршала Голованова, дом 4;
  • Рязанский проспект, дом 2/1, корпус 5т;
  • улица Нагорная, дом 29, корпус 4.

Помимо этого, для горожан подготовили танцевальные тренировки, которые сочетают в себе движения различных направлений: от хип-хопа до джаз-фанка. Такие упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, подтягивают фигуру и помогают снять стресс.

Занятия запланированы на более чем 50 площадках проекта "Спортивные выходные". Выбрать подходящую площадку, узнать расписание и записаться на тренировку можно на сайте.

Кроме того, в Москве начался летний сезон тренировок под открытым небом в сети районных центров "Место встречи". Жители могут бесплатно заниматься йогой, танцевальным фитнесом, растяжкой и зумбой. Занятия проводят профессиональные тренеры. Для участия необходима предварительная регистрация.

Зумеры начали активно записываться на тренировки по акробатике

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Сюжет: Лето в Москве
спортгород

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